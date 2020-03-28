Детские сады в Петербурге будут работать, несмотря на «президентские» каникулы, - но не все и в ограниченном составе

Сорок один детский сад в Петербурге продолжит работу с 30 марта по 3 апреля, хотя по всей стране неделя объявлена нерабочей. Исключение для дошкольных учреждений прописано в отдельном постановлении городского правительства.



Об организации в отдельных детсадах групп до 12 воспитанников на время «президентских» каникул Смольный сообщил 28 марта. Сделано это для «обеспечения деятельности работников», на которых не распространяется объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя.