Детские сады в Петербурге будут работать, несмотря на «президентские» каникулы, - но не все и в ограниченном составе
Сорок один детский сад в Петербурге продолжит работу с 30 марта по 3 апреля, хотя по всей стране неделя объявлена нерабочей. Исключение для дошкольных учреждений прописано в отдельном постановлении городского правительства.
Об организации в отдельных детсадах групп до 12 воспитанников на время «президентских» каникул Смольный сообщил 28 марта. Сделано это для «обеспечения деятельности работников», на которых не распространяется объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя.
Список из 41 детского сада опубликован на сайте комитета образования Петербурга. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, дежурные учреждения выбраны исходя из потребности каждого района. Например, в списке ни одного сада на весь Петроградский район, только один - на Адмиралтейский, зато шесть - на Выборгский.
Заявки на посещение садов детьми родители смогут отправлять по электронным адресам районных отделов образования. Их опубликуют завтра, 29 марта, на сайте комитета образования Петербурга.