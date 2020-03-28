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28.03.2020 21:35
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Детские сады в Петербурге будут работать, несмотря на «президентские» каникулы, - но не все и в ограниченном составе

Сорок один детский сад в Петербурге продолжит работу с 30 марта по 3 апреля, хотя по всей стране неделя объявлена нерабочей. Исключение для дошкольных учреждений прописано в отдельном постановлении городского правительства.

Об организации в отдельных детсадах групп до 12 воспитанников на время «президентских» каникул Смольный сообщил 28 марта. Сделано это для «обеспечения деятельности работников», на которых не распространяется объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя.

предоставлено комитетом по образованию правительства Санкт-ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Список из 41 детского сада опубликован на сайте комитета образования Петербурга. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, дежурные учреждения выбраны исходя из потребности каждого района. Например, в списке ни одного сада на весь Петроградский район, только один - на Адмиралтейский, зато шесть - на Выборгский.

Заявки на посещение садов детьми родители смогут отправлять по электронным адресам районных отделов образования. Их опубликуют завтра, 29 марта, на сайте комитета образования Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Ксюн06
Мне дико страшно, потому что 6 апреля мой ребенок,если конечно не продлят карантин, должен пойти в один из садов указанных в списке! Будет ли проводиться дезифекция после детей медиков и работников торговли....зараза может распространиться из семьи в семью и дальше...это просто ужасно!!😖
Vladlen
Вот они,рассадники заразы!Им плевать на президентский указ!
stabbo
Читайте внимательно, в конце. Это для тех, кто работает в эти "выходные": спасатели, полицейские, медики, транспортники и пр. Некоторым не с кем оставить детей. Правительство затыкает это косяк в президентском указе.
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