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28.03.2020 17:18
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В России за сутки умер уже третий заражённый коронавирусом. Пациентка скончалась в Москве

В России за сутки умер уже третий пациент с коронавирусом. Смерть произошла в Москве, и это пятый летальный случай в столице.

Как сообщает 28 марта РИА Новости со ссылкой на оперштаб, пациентке было 69 лет. При поступлении в больницу ей была поставлена двусторонняя пневмония.

Тем временем минздрав Оренбуржья подтвердил, что житель города Бузулук скончался в результате заражения коронавирусом.

«Он умер именно от заражения коронавирусом», — цитирует собеседницу ТАСС.

В субботу в России умерли два человека с диагнозом коронавирус. Первый — 57-летний житель Оренбуржья, второй скончался в петербургской инфекционной больнице Боткина. Известно, что из-за рубежа он вернулся 1 марта, а к медикам обратился 19-го числа. Пациент был преклонного возраста.

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Комментарии (3)

260755341
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dragvs
Все еще как могут пытаются списывать на сопутствующие болячки, но скоро погибших будут десятки и сотни человек.
_Igor_
Дорогая редакция, пневмонию не ставят, её диагностируют.
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