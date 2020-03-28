В России за сутки умер уже третий заражённый коронавирусом. Пациентка скончалась в Москве

В России за сутки умер уже третий пациент с коронавирусом. Смерть произошла в Москве, и это пятый летальный случай в столице.



Как сообщает 28 марта РИА Новости со ссылкой на оперштаб, пациентке было 69 лет. При поступлении в больницу ей была поставлена двусторонняя пневмония.

Тем временем минздрав Оренбуржья подтвердил, что житель города Бузулук скончался в результате заражения коронавирусом.

«Он умер именно от заражения коронавирусом», — цитирует собеседницу ТАСС.

В субботу в России умерли два человека с диагнозом коронавирус. Первый — 57-летний житель Оренбуржья, второй скончался в петербургской инфекционной больнице Боткина. Известно, что из-за рубежа он вернулся 1 марта, а к медикам обратился 19-го числа. Пациент был преклонного возраста.