Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»

За время нерабочей недели в Петербурге должны полностью продезинфицировать детские сады, школы и другие учреждения, закрытые из-за коронавируса. Об этом 27 марта на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению инфекции заявил Александр Беглов.



«На предстоящую неделю нужно приостановить все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение города», – подчеркнул губернатор Петербурга.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что все учреждения, которые закрываются на время нерабочей недели, должны быть полностью продезинфицированы. Она заявила, что в Петербурге правильно ограничили плановые медицинские мероприятия в лечебных учреждениях — благодаря этому удается избежать появления новых очагов инфекции.

