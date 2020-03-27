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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 23:23
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Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»

За время нерабочей недели в Петербурге должны полностью продезинфицировать детские сады, школы и другие учреждения, закрытые из-за коронавируса. Об этом 27 марта на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению инфекции заявил Александр Беглов.

«На предстоящую неделю нужно приостановить все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение города», – подчеркнул губернатор Петербурга.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что все учреждения, которые закрываются на время нерабочей недели, должны быть полностью продезинфицированы. Она заявила, что в Петербурге правильно ограничили плановые медицинские мероприятия в лечебных учреждениях — благодаря этому удается избежать появления новых очагов инфекции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Djnyana
Не раскачивайте лотку!Ё )
Rambovski
Кино "Каникулы строгого режима", часть 2-я.
Rambovski
Значит и предприятия (государственные и частные), производящие медицинские маски, защитные костюмы, аппараты искуственной вентиляции лёгких (ИВЛ), средства дезинфекции и другие тоже закроют? Вот это я понимаю! Борьба с коронавирусом, однако.
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