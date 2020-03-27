Беглов призвал петербуржцев к полной изоляции под угрозой «уголовки». «Чтобы не пришлось корить себя за беспечность»

Градоначальник подчеркнул, что Россия – единственное государство, которое гарантирует такой отпуск на период ограничений и напомнил, что «за нарушение самоизоляции грозит ответственность, вплоть до уголовной».

В преддверии «коронавирусных» каникул Александр Беглов 27 марта призвал горожан соблюдать режим самоизоляции и назвал противников этого режима «безответственными и циничными».

«Полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития эпидемии на сегодняшний день. Это не заключение, а разумная предосторожность. Чтобы однажды не пришлось корить себя за беспечность», – цитирует Беглова пресс-служба администрации губернатора.



«Уверен, что петербуржцам хватит здравого смысла, чтобы ответственно выполнить ограничительные условия. Каждый из нас отвечает не только за себя. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей», - сказал Беглов и подчеркнул, как важно не допустить итальянский сценарий распространения коронавируса. Об угрозе такого развития событий губернатор предупреждал и накануне.

«Аргументы против режима самоизоляции могут приводить только безответственные и циничные люди. Политические и экономические интересы, которыми они руководствуются, делают их провокаторами», – заявил глава города.