Беглов призвал петербуржцев к полной изоляции под угрозой «уголовки». «Чтобы не пришлось корить себя за беспечность»
В преддверии «коронавирусных» каникул Александр Беглов 27 марта призвал горожан соблюдать режим самоизоляции и назвал противников этого режима «безответственными и циничными».
По словам губернатора, оплачиваемая выходная неделя – «это свидетельство серьезности намерений государства остановить возможность эпидемии».
Градоначальник подчеркнул, что Россия – единственное государство, которое гарантирует такой отпуск на период ограничений и напомнил, что «за нарушение самоизоляции грозит ответственность, вплоть до уголовной».
«Полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития эпидемии на сегодняшний день. Это не заключение, а разумная предосторожность. Чтобы однажды не пришлось корить себя за беспечность», – цитирует Беглова пресс-служба администрации губернатора.
«Уверен, что петербуржцам хватит здравого смысла, чтобы ответственно выполнить ограничительные условия. Каждый из нас отвечает не только за себя. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей», - сказал Беглов и подчеркнул, как важно не допустить итальянский сценарий распространения коронавируса. Об угрозе такого развития событий губернатор предупреждал и накануне.
«Аргументы против режима самоизоляции могут приводить только безответственные и циничные люди. Политические и экономические интересы, которыми они руководствуются, делают их провокаторами», – заявил глава города.
Ранее Смольный опубликовал список ограничений, которые продлятся с 28 марта по 5 апреля. Под запрет, в частности, попал весь общепит, за исключением доставки заказов. Магазинам разрешается продавать товары первой необходимости и/или продовольственные товары. Также запрещено распространение печатной продукции «из рук в руки».
Смольный напоминает: невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами или ограничением свободы на срок до одного года.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.