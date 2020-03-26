Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам после объявления новых ограничительных мер. В обращении, опубликованном вечером 26 марта на его странице «ВКОнтакте», глава города напомнил, что с 28 марта закроются кафе и рестораны, салоны красоты, парикмахерские и непродуктовые магазины. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».



«Ситуация с коронавирусной инфекцией развивается. В Петербурге сегодня подтверждены пять новых случаев. Четыре заболевших вернулись из-за границы. Еще один пострадал в результате контакта с родственником. Ждем результата еще более 5000 проб», - заявил Беглов 26 марта.

