Беглов пригрозил Петербургу итальянским сценарием. Губернатор рассказал о новых ограничениях
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам после объявления новых ограничительных мер. В обращении, опубликованном вечером 26 марта на его странице «ВКОнтакте», глава города напомнил, что с 28 марта закроются кафе и рестораны, салоны красоты, парикмахерские и непродуктовые магазины. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
«Ситуация с коронавирусной инфекцией развивается. В Петербурге сегодня подтверждены пять новых случаев. Четыре заболевших вернулись из-за границы. Еще один пострадал в результате контакта с родственником. Ждем результата еще более 5000 проб», - заявил Беглов 26 марта.
И добавил, что от того, насколько ответственны будут горожане, зависит их жизнь и здоровье.
«От нашего выбора зависит, по какому сценарию будут развиваться события. Мы либо минимизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий», - пригрозил градоначальник.
Напомним, что также предписано закрыться от посетителей и храмам. Обращение градоначальника появилось вскоре после заявления РПЦ о том, что ограничения для церквей противоречат Конституции. Беглов пока никак выступление правого управления Московского патриархата не прокомментировал.