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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 23:23
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Беглов пригрозил Петербургу итальянским сценарием. Губернатор рассказал о новых ограничениях

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам после объявления новых ограничительных мер. В обращении, опубликованном вечером 26 марта на его странице «ВКОнтакте», глава города напомнил, что с 28 марта закроются кафе и рестораны, салоны красоты, парикмахерские и непродуктовые магазины. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

«Ситуация с коронавирусной инфекцией развивается. В Петербурге сегодня подтверждены пять новых случаев. Четыре заболевших вернулись из-за границы. Еще один пострадал в результате контакта с родственником. Ждем результата еще более 5000 проб», - заявил Беглов 26 марта.

И добавил, что от того, насколько ответственны будут горожане, зависит их жизнь и здоровье.

«От нашего выбора зависит, по какому сценарию будут развиваться события. Мы либо минимизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий», - пригрозил градоначальник.

Напомним, что также предписано закрыться от посетителей и храмам. Обращение градоначальника появилось вскоре после заявления РПЦ о том, что ограничения для церквей противоречат Конституции. Беглов пока никак выступление правого управления Московского патриархата не прокомментировал.

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Комментарии (16)

Memory17
Если всё так серьёзно, то почему военные медики направляются сейчас в Бергамо (Италия), а не в Питер?! И почему они спасают граждан страны НАТО, а не россиян?!
guess
Беглов, услышь нас, мы, простые граждане, рады сидеть дома на карантине, но частные компании, в которых мы работаем заявляют, что следующую неделю мы работаем в офисе. Потому что мы всего лишь винтики-гаечки, сгинем от вируса, наймут новых.
Djnyana
Читаю: "Ситуация с коронавирусной инфекцией развивается." ***, не поверил, думаю, да ладно, журналюги исковеркали слова - смотрю видео.. ***, реально *опа! Где их учили разговаривать на таком языке?! И это - Губернатор(!) Культурной Столицы! У него *** Ситуация Развивается, а вируса.., ну, как бы и нету, вирус.., так, к слову.. Про вирус рассказывай, дармоед! Ты уже должен знать о нём больше, чем.. этот вирус о себе думает! И уметь всё это толково рассказать людям!
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