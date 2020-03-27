Ничего не поняли, но выполняем. Газетные киоски разгадывают шарады Смольного, запретившего печатную прессу

Запрет Смольного на распространение печатной продукции из рук в руки аж до 30 апреля посеял панику среди газетчиков. Не получив от власти разъяснений, каждый решил толковать новую меру по-своему.

26 марта Смольный ужесточил меры по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Правительство велело закрыться барам, ресторанам и кафе в выходные с 28 марта по 5 апреля, а также до 30 апреля запретило распространять «печатную продукцию» путем передачи «из рук в руки». Размытость формулировки вызвала недоумение и панику у газетчиков. Если соблюдать требование властей буквально — распространителям придется закрыть ларьки с прессой. Владельцы киосков и издатели надеются, что Смольный все же хотел запретить только раздачу рекламных листовок, но на всякий случай готовятся покорно сворачивать тиражи.



В петербургском комитете по печати и взаимодействию со СМИ разъяснить «Фонтанке» туманно сформулированный в постановлении запрет не смогли. Глава ведомства Владимир Рябовол вечером 26 марта не ответил на вопрос, о какой именно печатной продукции идет речь в документе. Непонятно, затрагивает ли постановление только рекламные листовки или газеты с журналами тоже. Участники местного газетного рынка начали трактовать запрет по-своему. «Завтра газетные киоски могут работать последний день, если мы не получим дополнительных разъяснений, — говорит глава крупнейшей сети по распространению прессы «Метропресс» Сергей Маркелов. — Пока мы читаем буквально, что пресса неожиданно стала товаром, который выделен в отдельную группу и представляет опасность с точки зрения распространения коронавируса».

Хотя, по его словам, процесс распространения газет и журналов можно сделать практически бесконтактным, обязав при этом продавцов работать в перчатках. Алгоритм такой: сотрудники в перчатках сортируют издания, водитель, не касаясь продукции, привозит ее в сумках в торговую точку, продавцы в перчатках распределяют по полкам, посетители берут желаемый товар (если хотят — в перчатках) и оплачивают его на кассе. Пробить газету или журнал можно, просто введя номенклатуру — не сканируя штрих-код и не притрагиваясь к изданию.



Маркелов признает, что это затруднит работу кассиров, но пассажиропоток в метро, где расположена большая часть точек «Метропресса», сейчас настолько упал, что можно перейти на этот механизм обслуживания. «Плюс, мы и так хотели вводить кассы самообслуживания, когда без кассира человек может спокойно брать издание, пробивать, оплачивать картой и уходить. Но все это уже в прошлом, поскольку, если мы завтра разъяснений не получаем, — говорит предприниматель, — в субботу мы уже будем стоять закрытыми».

«Метропресс» является партнером, например, официальной газеты Смольного «Петербургский дневник». Промоутеры компании каждое утро рабочего дня раздают экземпляры издания горожанам из рук в руки. По словам Маркелова, 26 марта пришло уведомление, что «Петербургский дневник» по новым правилам выходить и распространяться на следующей неделе не будет. Хотя, отмечает предприниматель, газеты привозят в упаковке, которую вскрывают на месте, и фактически могут оставлять в корзинах, чтобы люди разбирали их сами.



На распространение массовой бесплатной газеты «Метро» постановление повлияет не так сильно, считает генеральный директор «Metro Санкт-Петербург» Григорий Матыжев, поскольку на выходной неделе издание выходить не будет из-за критически низкого пассажиропотока. В пятницу, 27 марта, пассажиры будут брать газеты со стоек.

Горожане также свободно смогут купить свежий номер петербургского «Коммерсанта» и в пятницу, и в субботу, рассказал «Фонтанке» гендиректор «Коммерсанта» в Петербурге Максим Ефимов. Будет ли это так же легко на следующей неделе — вопрос. Пока в редакции «осмысляют постановление».

«Вопросов у нас пока очень много, а на поиск ответов только 24 часа», — говорит о новом распоряжении правительства директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская.

Пока непонятно, как быть с подписчиками издания, которым не доступен интернет-портал. В основном это люди пожилого возраста — они ждут газеты по почте, а если не получают их, волнуются и обрывают редакции телефоны — как, например, сейчас. Пока в «Российской газете» успокаивают — «планируем выходить на территории всей России» — но планы могут быстро измениться, особенно когда в них вмешивается коронавирус.

Тем временем в Великобритании газеты объединяются, чтобы организовать бесплатную доставку тиражей до читателей старше 70 лет.

«Мы пока плохо понимаем, как будет организовано распространение газет. Наши партнеры из розницы говорят, что планируют работать, но так ли это на самом деле будет, мы пока понять не в состоянии. Возможно, их юристы пока не достаточно изучили постановление», — считает Гурская.

В Управлении почтовой связи по Петербургу и Ленобласти не смогли дать определенного ответа на вопрос, повлияет ли запрет правительства на доставку печатных изданий на дом, сославшись на то, что информация может быстро меняться. В пресс-службе филиала «Почты России» подчеркнули, что сегодня ждут приказа, который, скорее всего, изменит режим работы почты на ближайшую неделю.

«Преданные читатели, скорее всего, найдут на прилавках во время карантина телегиды «Панорама ТВ» и «Телесемь». «Пока мы ждем окончательного решения дистрибьюторов, сетей и прочих партнеров, как нам дальше действовать. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать распространение, но интересы общества превыше всего в данном случае», — заявила гендиректор «Антенна Телесемь» в Петербурге Ольга Бортникова. По ее словам, пока ни одна из сетей еще не отказалась принимать поставку тиража, но формулировка в постановлении достаточно неконкретная, и партнеры тоже ждут разъяснений от властей.



«Я считаю, что это в первую очередь относится к рекламным материалам, а газеты, которые печатаются в производственно-технических условиях с соблюдением всех эпидемиологических, медицинских, гигиенических требований можно спокойно продавать, — заявил гендиректор АО «Медиа Пресс» и главный редактор «Панорамы ТВ» Алексей Блинов. — Но мне хотелось бы иметь более четкое понимание. Не хочется, чтобы мы столкнулись с тем, что мы не доставим себя горожанам».

По словам Блинова, дистрибуторы склонны трактовать директиву городского правительства в худшую сторону, они предполагают, что будут вынуждены вернуть тираж по форс-мажорным обстоятельствам. Эта доля составит около 40–45% общего тиража издания, что станет серьезной потерей для крупного игрока рынка. Зато ретейл подтверждает, что издания будут продаваться, и ждет поставок в полном объеме.

Неожиданный и неоднозначный запрет посеял на рынке панику. «Мы все друг с другом общаемся, все находимся в недоумении, и это отсутствие информации порождает дополнительные домыслы», — рассказал Алексей Блинов. Все участники рынка ждут каких-то разъяснений от власти, но на всякий случай готовятся исполнять постановление буквально, а для этого придется закрыться.

