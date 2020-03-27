В Петербурге днём 27 марта образовались аномальные пробки — насколько они могут быть аномальными в настоящих условиях. По крайней мере, в центре города автомобилисты почувствовали необычно плотное движение, сервисы «Яндекса» это тоже демонстрируют.



6 баллов пришли в наш город раньше обычного. На этой неделе днём каждый день было в среднем 3 балла, а в вечерний час пик — 6 баллов. Сегодня до «пятёрки» дороги загрузились после обеда, а «шестёрку» взяли в начале пятого.