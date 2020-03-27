Как будто завтра Новый год или дачный сезон: в Петербурге аномальные пробки
В Петербурге днём 27 марта образовались аномальные пробки — насколько они могут быть аномальными в настоящих условиях. По крайней мере, в центре города автомобилисты почувствовали необычно плотное движение, сервисы «Яндекса» это тоже демонстрируют.
6 баллов пришли в наш город раньше обычного. На этой неделе днём каждый день было в среднем 3 балла, а в вечерний час пик — 6 баллов. Сегодня до «пятёрки» дороги загрузились после обеда, а «шестёрку» взяли в начале пятого.
Поздним утром многокилометровую пробку на внутреннем кольце КАД собрало ДТП в районе развязки с Софийской улицей. Там плотно до сих пор, проблематично проехать и по Народной улице, где трафик часто зависит от состояния загруженности КАД.
Такое смещение пробок к середине дня наблюдается, как правило, перед Новым годом или перед крупными праздниками, когда меняется рабочий ритм (люди раньше выезжают из офисов) и надо покупать подарки. В дачный сезон по пятницам вечерний час пик тоже начинается раньше обычного: люди спешат за город. Но сейчас не Новый год и не лето.
На этой неделе, напомним, дороги свободнее обычного (по утрам со вторника по четверг — 3 балла, сегодня 4). Причина — школьные каникулы и снижение транспортной активности в связи с распространением коронавируса.