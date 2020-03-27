«Интерфакс»: Депутатов Госдумы проверят на коронавирус

Аналогичные данные «Интерфаксу» предоставили анонимные источники в аппаратах фракций КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России».

Как сообщил изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), до депутатов были доведены сведения, что тестирование на коронавирус состоится 30 марта.

Российским парламентариям в начале следующей недели предстоит сдать тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Соответствующую информацию «Интерфаксу» подтвердили несколько источников в Госдуме.

Напомним, в настоящий момент число депутатов Госдумы составляет 450 человек.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выписано 45 человек.



«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

