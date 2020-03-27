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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 11:26
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«Интерфакс»: Депутатов Госдумы проверят на коронавирус

Российским парламентариям в начале следующей недели предстоит сдать тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Соответствующую информацию «Интерфаксу» подтвердили несколько источников в Госдуме.

Как сообщил изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), до депутатов были доведены сведения, что тестирование на коронавирус состоится 30 марта.

Аналогичные данные «Интерфаксу» предоставили анонимные источники в аппаратах фракций КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России».

Напомним, в настоящий момент число депутатов Госдумы составляет 450 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выписано 45 человек.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

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Комментарии (2)

Cashmare
да лучше бы психиатрическую экспертизу провели, там уже на роршахе половина запалится
prosto_5e4ce2877d5fb
И это правильно! Они ведь народные избранники? Народные.
Поедут по регионам на встречу с избирателями, начнут заразу разносить...
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