«Теплосеть» досрочно завершила ремонт трубы, которая дала течь на Обводном
К утру специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устранили технологическое нарушение в Адмиралтейском районе, где накануне проравало трубу с горячей водой.
Как сообщает 27 марта компания, к 06:20 аварийные бригады завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу набережная Обводного канала, 177.
«Теплоэнергетики заменили 11 метров ненадежного участка. Провели диагностику нового трубопровода. На объекте работали три аварийно-ремонтные бригады численностью 15 человек», - сообщает пресс-служба АО.
К 8 утра трубы в домах, которые оказались в зоне аварии, должны были нагреться.
О том, что участок набережной от улицы Розенштейна до улицы Шкапина оказался в пару «Фонтанке» писали читатели с часа дня. С остывающими батареями остались 50 домов.