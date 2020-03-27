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27.03.2020 08:09
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«Теплосеть» досрочно завершила ремонт трубы, которая дала течь на Обводном

К утру специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устранили технологическое нарушение в Адмиралтейском районе, где накануне проравало трубу с горячей водой.

Как сообщает 27 марта компания, к 06:20 аварийные бригады завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу набережная Обводного канала, 177.

«Теплоэнергетики заменили 11 метров ненадежного участка. Провели диагностику нового трубопровода. На объекте работали три аварийно-ремонтные бригады численностью 15 человек», - сообщает пресс-служба АО.

К 8 утра трубы в домах, которые оказались в зоне аварии, должны были нагреться.

О том, что участок набережной от улицы Розенштейна до улицы Шкапина оказался в пару «Фонтанке» писали читатели с часа дня. С остывающими батареями остались 50 домов.

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