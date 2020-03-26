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26.03.2020 13:35
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«То ли сильный дым, то ли пар». Обводный канал ушёл в молоко

Белая поволока ограничила видимость для водителей на набережной Обводного канала в Петербурге 26 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

«То ли сильный дым, то ли пар», — написали горожане, уточнив, что движение транспорта затруднено на участке от улицы Розенштейна до улицы Шкапина.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

Интригу разрешили в компании «Теплосеть Петербурга». Течь дала труба с кипятком у 181 дома на Обводном канале. «В данный момент производится локализация разлива воды на проезжей части. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавили в компании.

По данным «Фонтанки», с остывающими батареями остались 50 домов.

Фото: читатель «Фонтанки» Максим

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Комментарии (1)

260551481
Уникальная кампания, и людей в кипятке варили, и машины в провалы попадали, и зимой катки устраивали и все как с гуся вода... Вот это "крыша" !!!
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