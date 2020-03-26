«То ли сильный дым, то ли пар». Обводный канал ушёл в молоко
Белая поволока ограничила видимость для водителей на набережной Обводного канала в Петербурге 26 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.
«То ли сильный дым, то ли пар», — написали горожане, уточнив, что движение транспорта затруднено на участке от улицы Розенштейна до улицы Шкапина.
Интригу разрешили в компании «Теплосеть Петербурга». Течь дала труба с кипятком у 181 дома на Обводном канале. «В данный момент производится локализация разлива воды на проезжей части. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавили в компании.
По данным «Фонтанки», с остывающими батареями остались 50 домов.