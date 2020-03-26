Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 500 000 человек. Разница между выздоравливающими и умирающими сокращается
Более полумиллиона человек заразились коронавирусом за три месяца эпидемии, следует из агрегатора отчетов государственных учреждений здравоохранения Worldometers. К вечеру 26 марта стало известно о 25 000 новых случаях в США, Германии, Италии и Испании.
За сутки в мире умерли около 1700 пациентов с коронавирусом. Более половины - 1160 - приходятся на Италию и Испанию.
Общее количество смертельных исходов в мире превысило 23 000. Таким образом, летальность от коронавируса (число умерших на все зарегистрированные случаи) превысила 4,6 %. Ранее утверждалось, что от COVID-19 умирает не более 4 процентов пациентов.
Разница между выздоравливающими пациентами (на данный момент их 122 226 человек) и умершими неизменно сокращается с 5 марта 2020 года, следует из статистических данных ВОЗ. В настоящее время на 6 переболевших коронавирусом приходится в среднем 1 умерший.
Сегодня состоялся первый виртуальный саммит G20. Лидеры государств-участников договорились собрать 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Владимир Путин заявил, что пандемия повлияет на мировую экономику сильнее кризиса 2008-2009 годов, и сделал прозрачный намек на отмену антироссийских санкций.