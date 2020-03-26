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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 20:34
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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 500 000 человек. Разница между выздоравливающими и умирающими сокращается

Более полумиллиона человек заразились коронавирусом за три месяца эпидемии, следует из агрегатора отчетов государственных учреждений здравоохранения Worldometers. К вечеру 26 марта стало известно о 25 000 новых случаях в США, Германии, Италии и Испании.

За сутки в мире умерли около 1700 пациентов с коронавирусом. Более половины - 1160 - приходятся на Италию и Испанию.

Общее количество смертельных исходов в мире превысило 23 000. Таким образом, летальность от коронавируса (число умерших на все зарегистрированные случаи) превысила 4,6 %. Ранее утверждалось, что от COVID-19 умирает не более 4 процентов пациентов.

Разница между выздоравливающими пациентами (на данный момент их 122 226 человек) и умершими неизменно сокращается с 5 марта 2020 года, следует из статистических данных ВОЗ. В настоящее время на 6 переболевших коронавирусом приходится в среднем 1 умерший.

Сегодня состоялся первый виртуальный саммит G20. Лидеры государств-участников договорились собрать 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Владимир Путин заявил, что пандемия повлияет на мировую экономику сильнее кризиса 2008-2009 годов, и сделал прозрачный намек на отмену антироссийских санкций.

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Комментарии (1)

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Статистика не всегда достоверна. Переболевшие в легкой форме могут не попасть в число учтенных инфицированных. С другой стороны, в число умерших от коронавируса могут попасть умершие от других причин, находящиеся на ранней стадии инфекции.
Поэтому данные Южной Кореи с поголовной проверкой на вирус представляются более достоверными, чем суммарные по миру.
А истинную смертность (абсолютную) от вируса можно оценить, сравнив общее число умерших за месяц с числом умерших за такой же месяц год назад. Может оказаться, что при наличии вируса в популяции прирост смертности не так велик, как указано в отчетах. Но эти данные постараются не публиковать в ближайшее время - всеобщая паника выгодна властям.
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