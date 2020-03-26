Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 500 000 человек. Разница между выздоравливающими и умирающими сокращается

Более полумиллиона человек заразились коронавирусом за три месяца эпидемии, следует из агрегатора отчетов государственных учреждений здравоохранения Worldometers. К вечеру 26 марта стало известно о 25 000 новых случаях в США, Германии, Италии и Испании.

За сутки в мире умерли около 1700 пациентов с коронавирусом. Более половины - 1160 - приходятся на Италию и Испанию.

Общее количество смертельных исходов в мире превысило 23 000. Таким образом, летальность от коронавируса (число умерших на все зарегистрированные случаи) превысила 4,6 %. Ранее утверждалось, что от COVID-19 умирает не более 4 процентов пациентов.