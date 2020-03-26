Президент Украины закрыл границу для сограждан, которые не успели вернуться на родину

Украина закроет государственную границу для всех своих граждан, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину. Об этом 26 марта заявил глава государства Владимир Зеленский.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», - обратился к народу Зеленский в телевизионном эфире (цитата по ТАСС).

«Мы оказались перед трудным выбором - между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан, которые находятся внутри страны», - пояснил президент сложный выбор.