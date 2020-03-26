Holden в последние годы оставался австралийской «национальной» автомобильной маркой лишь формально, поскольку последнюю модель собственной конструкции Holden Commodore прекратили выпускать еще в 2017 году, напоминает CarBuzz . С тех пор компания продавала продукцию GM с переклеенными шильдами, а конкретно — Chevrolet и Opel, поставляемые из Германии, США, Тайланда и Южной Кореи.

Австралийские дилеры марки Holden, принадлежащей американскому концерну General Motors, наняли юридическую фирму HWL Ebsworth, чтобы привлечь к суду как саму американскую компанию, так и ее главу Мэри Барра. Holden - это единственная собственная автомобильная марка Австралии, и GM объявила, что закроет её в 2021 году. Дилеры марки, как и ее многочисленные поклонники, с этим не согласны.

Несмотря на это, австралийцы считали Holden своим достоянием и весьма болезненно восприняли решение GM закрыть марку, бывшую частью концерна с 1931 года. В то же время, для американской компании это было логичным и последовательным шагом, частью стратегии оптимизации расходов, согласно которой GM покидала все рынки с правосторонним движением. Другими словами, Holden просто попалась «под горячую руку».

Теперь за дело взялись юристы, которые представляют 185 дилеров марки, продававших эти машины в Австралии и Новой Зеландии. В качестве первого шага HWL Ebsworth запросила у GM «всю внутреннюю документацию, касающуюся процесса принятия решения о дальнейшей судьбе Holden».

Дилеры считают, что с ними поступают несправедливо, а компенсации, которые готово им выплатить руководство GM, - неадекватными. Более того, юристы были наняты с целью заставить GM найти такое решение, при котором австралийская марка смогла бы продолжить существование, а дилеры — свою работу.

Компания Holden была основана в 1856 году в городе Аделаида и первоначально выпускала конскую упряжь. С 1908 года она переключилась на выпуск автомобилей, начав с австралийского варианта знаменитого Ford T. С 1931 года Holden стала частью General Motors. Наряду с продажей под своей маркой автомобилей Opel, Chevrolet, Suzuki, Toyota и Nissan, она производила несколько машин собственной конструкции, таких как седаны Holden Commodore, Holden Caprice и легковой пикап Holden Ute.