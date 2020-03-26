Ангары в Мартышкино разгорелись до площади в 1600 квадратных метров, но пожарные справились
До третьего из пяти возможных номеров сложности разгорелись заброшенные ангары в Петродворцовом районе Петербурга вечером 26 марта. На месте работают 107 спасателей.
Как сообщает региональное управление МЧС, к семи часам вечера пламя заняло площадь в 1600 квадратных метров, номер сложности пришлось поднять до третьего. Вскоре, с привлечением дополнительных сил, его удалось локализовать и ликвидировать открытое пламя. На месте работают 107 спасателей, информация о пострадавших не поступала.
Пожар в деревне Мартышкино начался около шести часов вечера, внутри лежали деревянные доски.