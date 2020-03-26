Дворецкий, укравший у бизнес-коуча 11 миллионов, за месяц спустил всё на сауны, женщин и ноутбук
Полиция Курортного района Петербурга задержала предполагаемого вора, который в феврале якобы нашёл в доме своего работодателя тайник с валютой и начал жить на широкую ногу.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 марта, накануне оперативники уголовного розыска схватили жителя Ленобласти, который подозревается в краже 150 тысяч долларов. Отсиживался он в квартире на Гражданской улице.
Полиция выяснила, что тайник с деньгами дворецкий, хозяйничавший в коттедже в посёлке Песочный, нашёл ещё в феврале. Пачки валюты лежали в рюкзаке на чердаке. Пока работодатель отдыхал в Испании, мужчина понемногу таскал из заначки. 9 марта он забрал оставшуюся сумму и испарился, бросив свою сожительницу из Сертолово. Новоиспечённый миллионер снял квартиру в Адмиралтейском районе и зажил, что называется, на широкую ногу. Ничего не зная об этом, возлюбленная подала заявление в полицию с просьбой найти половинку.
39-летний подозреваемый в разговоре со следователем был немногословен. Он рассказал, что за месяц успел потратить всё, но не смог объяснить, на что можно было пустить более 11,7 млн рублей. После наводящих вопросов дворецкий выдавил из себя, что купил ноутбук, отдыхал в саунах с женщинами. При этом кутил один, не призывая на помощь друзей.
Известно, что дворецкий проработал на бизнесмена около пяти лет. Возбуждено уголовное дело о краже. Обедневший житель Песочного пытается пережить предательство своего рабочего, полиция продолжает выяснять, куда всё-таки ушли деньги.