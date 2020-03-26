Полиция Курортного района Петербурга задержала предполагаемого вора, который в феврале якобы нашёл в доме своего работодателя тайник с валютой и начал жить на широкую ногу.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 марта, накануне оперативники уголовного розыска схватили жителя Ленобласти, который подозревается в краже 150 тысяч долларов. Отсиживался он в квартире на Гражданской улице.



Полиция выяснила, что тайник с деньгами дворецкий, хозяйничавший в коттедже в посёлке Песочный, нашёл ещё в феврале. Пачки валюты лежали в рюкзаке на чердаке. Пока работодатель отдыхал в Испании, мужчина понемногу таскал из заначки. 9 марта он забрал оставшуюся сумму и испарился, бросив свою сожительницу из Сертолово. Новоиспечённый миллионер снял квартиру в Адмиралтейском районе и зажил, что называется, на широкую ногу. Ничего не зная об этом, возлюбленная подала заявление в полицию с просьбой найти половинку.

