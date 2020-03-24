В деле о краже 11 млн рублей у бизнес-тренера появился подозреваемый. В розыск объявили дворецкого
Полиция Курортного района Петербурга разыскивает жителя Ленобласти, который работал у 57-летнего бизнес-тренера. Коуч предположил, что дворецкий, выполнявший разные работы по дому, мог унести 150 тысяч долларов, пока владелец коттеджа в Песочном был на отдыхе.
Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне ориентировки на жителя Карелии были отправлены во все управления и отделы МВД. По иронии судьбы, вчера он отметил своё 39-летие.
150 тысяч долларов исчезли из дома бизнес-коуча в посёлке Песочный. Туда он приехал, чтобы самоизолироваться после возвращения из Испании. Правда, карантин был нарушен приездом следственно-оперативной группы.
Обедневший за время визита за границу бизнес-тренер позиционирует себя мультимиллионером, благотворителем и предпринимателем, который «запустил десятки бизнесов». На своих курсах он обещает обучить финансовой свободе и провести по пути миллиардера. По данным СПАРК, сейчас он владеет долями в двух небольших компаниях по аренде и управлению недвижимостью и фирмой «прочих вспомогательных услуг для бизнеса».
В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что деньги, со слов заявителя, могли исчезнуть в период с 15 ноября. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, полиция приняла меры к розыску преступников.