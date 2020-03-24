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24.03.2020 09:20
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В деле о краже 11 млн рублей у бизнес-тренера появился подозреваемый. В розыск объявили дворецкого

Полиция Курортного района Петербурга разыскивает жителя Ленобласти, который работал у 57-летнего бизнес-тренера. Коуч предположил, что дворецкий, выполнявший разные работы по дому, мог унести 150 тысяч долларов, пока владелец коттеджа в Песочном был на отдыхе.

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне ориентировки на жителя Карелии были отправлены во все управления и отделы МВД. По иронии судьбы, вчера он отметил своё 39-летие.

150 тысяч долларов исчезли из дома бизнес-коуча в посёлке Песочный. Туда он приехал, чтобы самоизолироваться после возвращения из Испании. Правда, карантин был нарушен приездом следственно-оперативной группы.

Обедневший за время визита за границу бизнес-тренер позиционирует себя мультимиллионером, благотворителем и предпринимателем, который «запустил десятки бизнесов». На своих курсах он обещает обучить финансовой свободе и провести по пути миллиардера. По данным СПАРК, сейчас он владеет долями в двух небольших компаниях по аренде и управлению недвижимостью и фирмой «прочих вспомогательных услуг для бизнеса».

В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что деньги, со слов заявителя, могли исчезнуть в период с 15 ноября. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, полиция приняла меры к розыску преступников.

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Комментарии (9)

Carolus
Убийца - дворецкий! Это всем известно!
dimas062
У сестры на даче в вагончике узбек живет, тоже всякие работы по дому делает - надо ему сказать что он Дворецкий!
prosto_5e4ce2877d5fb
Думаю, дворецкий, припомнив поговорку "В сорок лет денег нет - и не будет!", неплохо отметил тридцатидевятилетие, располагая означенной суммой.
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