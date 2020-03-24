В деле о краже 11 млн рублей у бизнес-тренера появился подозреваемый. В розыск объявили дворецкого

Полиция Курортного района Петербурга разыскивает жителя Ленобласти, который работал у 57-летнего бизнес-тренера. Коуч предположил, что дворецкий, выполнявший разные работы по дому, мог унести 150 тысяч долларов, пока владелец коттеджа в Песочном был на отдыхе.



Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне ориентировки на жителя Карелии были отправлены во все управления и отделы МВД. По иронии судьбы, вчера он отметил своё 39-летие.



150 тысяч долларов исчезли из дома бизнес-коуча в посёлке Песочный. Туда он приехал, чтобы самоизолироваться после возвращения из Испании. Правда, карантин был нарушен приездом следственно-оперативной группы.

