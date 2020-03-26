МИДу поручили передать списки граждан, которые хотят вернуться в Россию. Всех прилетевших ждет самоизоляция

Правительство России поручило Министерству иностранных дел направить в заинтересованные ведомства и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в РФ из-за границы. Это должно быть исполнено не позднее 27 марта, поскольку с полуночи Россия закрывает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Документ опубликован 26 марта на сайте кабмина.



Не попавших в эти списки также обещают не бросить. Как следует из поручения, в срок до 30 марта МИД должен направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД России и «Аэрофлот» имеющуюся информацию о гражданах за рубежом, которые хотят вернуться на родину, чтобы организовать их вывоз.

