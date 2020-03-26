МИДу поручили передать списки граждан, которые хотят вернуться в Россию. Всех прилетевших ждет самоизоляция
Правительство России поручило Министерству иностранных дел направить в заинтересованные ведомства и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в РФ из-за границы. Это должно быть исполнено не позднее 27 марта, поскольку с полуночи Россия закрывает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Документ опубликован 26 марта на сайте кабмина.
Не попавших в эти списки также обещают не бросить. Как следует из поручения, в срок до 30 марта МИД должен направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД России и «Аэрофлот» имеющуюся информацию о гражданах за рубежом, которые хотят вернуться на родину, чтобы организовать их вывоз.
Всех возвращающихся в Россию в аэропортах ждет обязательный досмотр, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции. После им вручат постановление главного государственного санитарного врача об изоляции на дому на две недели. Наблюдать за ними будут медики.
Также МИДу поручено оказать содействие оставшимся в других странах россиянам в проживании и продлении срока действия документов, на основании которых они там находятся.