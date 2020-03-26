В полночь Россия закрывается. Правительство прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение Росавиации кабинет министров опубликовал 26 марта.

«Обеспечить прекращение с полуночи 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», - говорится в тексте документа.

Исключением станут рейсы для вывоза российских граждан из других стран. Вывозить их будут по спискам министерства иностранных дел РФ. В России правительство поручило организовать их обязательный досмотр в аэропортах, у них возьмут анализы на коронавирус и отправят на обязательный 14-дневный карантин.