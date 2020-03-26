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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 08:32
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В полночь Россия закрывается. Правительство прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение Росавиации кабинет министров опубликовал 26 марта.

«Обеспечить прекращение с полуночи 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», - говорится в тексте документа.

Исключением станут рейсы для вывоза российских граждан из других стран. Вывозить их будут по спискам министерства иностранных дел РФ. В России правительство поручило организовать их обязательный досмотр в аэропортах, у них возьмут анализы на коронавирус и отправят на обязательный 14-дневный карантин.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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Комментарии (13)

kukuruzza
А ЖД сообщение?Там пассажиров прибывших вообще хоть как нибудь считают,проверяют?
FVA
,.."Надо было принимать профилактические меры внутри страны"... - если некоторые наплевательски будут относится, то никакие меры не помогут. РФ, кстати, первая, кто закрылся от Китая. Уже сколько было всяких разных заразностей в этом веке, все они начинались (и хорошо, что зачастую там и заканчивались) в Азии. Зачем было туда ехать??? Вы сначала истерили, что вам оттуда проблемно выбраться, потом истерили, что вас обманули, вынудили куда то приехать и что вас, по прилету "закроют". Вы прилетели, вас не "посадили". Да, вам уважение, что вы сами пошли "сдаваться". Здесь так много умных, которые всё знают. Но, пока НИ один не сказал, как нам нужно было действовать. Может вы первая будете? Расскажите всем
260740951
Самое главное это то, что света в конце тоннеля не видно. Ведь нельзя просто так сказать, дескать, эпидемия закончилась, даже если количество пострадавших будет неуклонно уменьшаться.
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