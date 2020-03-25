Крупнейшая в мире выставка недвижимости MIPIM в Каннах переносится на год. Ее надеялись провести в июне
Международную выставку инвестиционной недвижимости MIPIM переносят на март 2021 года. Об этом 25 марта пишет РБК со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию Reed MIDEM.
Напомним, ранее сообщалось о переносе выставки на июнь, однако распространение коронавируса заставило изменить планы. В сентябре 2020-го организаторы MIPIM собираются провести двухдневую встречу «лидеров рынка недвижимости». Кроме того, они разрабатывают цифровую платформу MIPIM Connect, которая станет бесплатной для всех, кто зарегистрировался на выставку 2020 года.
Напомним, что ежегодная выставка недвижимости MIPIM — одна из крупнейших в мире. В этом году ее должны были посетить 20 тысяч гостей. Ежегодно в рамках мероприятия присваивается премия девелоперским проектам. В 2019 году ее вручили московскому парку «Зарядье».