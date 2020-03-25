Крупнейшая в мире выставка недвижимости MIPIM в Каннах переносится на год. Ее надеялись провести в июне

Международную выставку инвестиционной недвижимости MIPIM переносят на март 2021 года. Об этом 25 марта пишет РБК со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию Reed MIDEM.



Напомним, ранее сообщалось о переносе выставки на июнь, однако распространение коронавируса заставило изменить планы. В сентябре 2020-го организаторы MIPIM собираются провести двухдневую встречу «лидеров рынка недвижимости». Кроме того, они разрабатывают цифровую платформу MIPIM Connect, которая станет бесплатной для всех, кто зарегистрировался на выставку 2020 года.

