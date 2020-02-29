Коронавирус — не время вкладываться в недвижимость. Крупнейшая в мире выставка MIPIM пока не состоится

Организаторы международной выставки недвижимости MIPIM, которая проходит во французских Каннах, объявили о переносе мероприятия из-за распространения 2019-nCoV.



«Это не то решение, которое мы приняли легко. Даты проведения MIPIM 10–13 марта будут изменены из-за опасений, связанных с коронавирусом», — говорится 29 февраля в заявлении, опубликованном на сайте MIPIM.



Мероприятие предварительно переносится на июнь.



Напомним, что ежегодная выставка MIPIM — одна из крупнейших в мире. В этом году ее должны были посетить 20 тысяч гостей. Ежегодно в рамках мероприятия присваивается премия девелоперским проектам. В 2019 году ее вручили московскому парку «Зарядье».

