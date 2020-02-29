Коронавирус — не время вкладываться в недвижимость. Крупнейшая в мире выставка MIPIM пока не состоится
Организаторы международной выставки недвижимости MIPIM, которая проходит во французских Каннах, объявили о переносе мероприятия из-за распространения 2019-nCoV.
«Это не то решение, которое мы приняли легко. Даты проведения MIPIM 10–13 марта будут изменены из-за опасений, связанных с коронавирусом», — говорится 29 февраля в заявлении, опубликованном на сайте MIPIM.
Мероприятие предварительно переносится на июнь.
Напомним, что ежегодная выставка MIPIM — одна из крупнейших в мире. В этом году ее должны были посетить 20 тысяч гостей. Ежегодно в рамках мероприятия присваивается премия девелоперским проектам. В 2019 году ее вручили московскому парку «Зарядье».
Напомним, что общее число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 85 тысяч человек, из которых почти 2000 — это прирост за сутки. Сейчас COVID-19 пришел в 56 стран. За последние 24 часа его впервые выявили в соседних с РФ государствах — Литве, Белоруссии и Азербайджане.