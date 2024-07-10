«На утеплитель очередь на год вперед». Почему строительные материалы дорожают и когда это кончится

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За последние четыре года строительные материалы выросли в цене в среднем на 70%. Заметнее всего подорожали основные позиции — газоблоки, тепло- и гидроизоляция, арматура, бетон. Помимо традиционной сезонности на рост цен влияют сложности с логистикой, растущий спрос и множество других факторов. Участники круглого стола «Фонтанки» рассказали, почему этот рост будет медленно продолжаться и как можно адаптироваться к нему.



Множество причин В течение последних лет стоимость строительных материалов значительно опережает по темпам увеличения цены на жилье, уточнила директор по закупкам ГК « А101 » Елена Леликова. За последние четыре года на основные категории стройматериалов она выросла в среднем на 70%, а в преддверии высокого строительного сезона этого года удорожание составило 90%. При этом темпы роста цен на жилье практически в два раза ниже.



— Основные причины — большие объемы строительства в последние годы, стимулированные господдержкой ипотечных программ, а также традиционно высокий для России спрос на стройматериалы в преддверии летнего сезона: их массово закупают частники для строительных работ на дачах и в секторе ИЖС, — говорит она. — В этом году на российском рынке также образовался повышенный спрос из-за необходимости восстановления пострадавших от наводнений регионов.



Помимо сезонных факторов основными причинами роста Татьяна Рыбкина, директор департамента тендеров и закупок GloraХ, назвала симбиоз валютных скачков, логистической составляющей, а также монополизацию производителей. Кроме того, эксперт упомянула: несмотря на взятый курс на импортозамещение, доля иностранного оборудования на производствах всё еще высока — это влияет на конечную цену.

— На изменение стоимости стройматериалов воздействует множество факторов: дефицит кадров на производстве, расходы на транспорт, топливо и логистику, необходимость менять цепочки поставок, сезонность, объем спроса и другое, — добавил Виталий Ершов, директор по строительству Setl Group.



Рекордсмены роста

Материалами с самыми высокими показателями роста за первые полгода стали бетон и арматура, газобетон и утеплители, продолжила Татьяна Рыбкина.

Бетон и арматура подорожали на 15%, газобетон на 24%, а утеплители — на 12–13%. Росту способствовали проблемы с нехваткой железнодорожных составов, сезонный фактор, а также повышение объемов строительства в регионах и складской сфере. Нужно учитывать и отложенный спрос: в 2022 году большинство девелоперов притормозили вывод новых проектов, а на 2023–2024 годы пришелся бум стартов. Соответственно выросла и потребность в материалах.



— Наибольших сложностей мы ждем именно с утеплителем — с газобетоном и пазогребневой плитой, — добавила эксперт. — Мы понимаем, что за 2022 год накопился отложенный спрос, так как многие игроки притормозили новые строительные объекты, а в 2023 году рынок начал потихоньку просыпаться, и вся эта масса спроса на материалы сейчас активизировалась. Также дополнительный спрос создают региональные девелоперы, чей активный выход на наш рынок мы сейчас наблюдаем.

По словам Елены Леликовой, наиболее ощутимо увеличивались цены на самые востребованные позиции: газоблоки выросли в цене за последние четыре года почти вдвое, теплоизоляция подорожала почти в 2,5 раза, арматура — на 50%, бетон — на 44%. Летом этого года тенденция продолжилась — в течение высокого сезона прирост цен на основные позиции составит 15%.



— Мы фиксируем удорожание практически по всем позициям, — добавил Виталий Ершов, — в том числе дорожает арматура, бетон, теплоизоляционные материалы. На всё перечисленное на рынке всегда отмечается самый высокий спрос наряду с кирпичом и отделочными материалами.

Быстрее жилья В целом стоимость жилья росла гораздо медленнее, чем стоимость стройматериалов, отметила Елена Леликова. За те же последние четыре года квартиры в Петербурге и Ленобласти выросли в цене всего на 9% и на 2,7% соответственно. В Москве, включая Новую Москву, — на 40%, что гораздо более ощутимо, но всё же несопоставимо с темпами роста цен на стройматериалы.



— Чтобы снизить этот инфляционный эффект, который сказывается на цене квадратного метра, мы всегда внимательно оцениваем предложения различных производителей, рассматриваем альтернативные варианты, которые не уступают по качеству и внешнему виду, — продолжил Виталий Ершов.



— Рост материалов, несомненно, влияет на стоимость квадратного метра, — добавила Татьяна Рыбкина. — Однако благодаря нашим ресурсам нам удается заменять одни материалы на другие и балансировать в тех рамках себестоимости, которые мы закладывали на первое полугодие с учетом подорожания. У GloraX есть собственная тендерная площадка, где мы проводим отбор поставщиков. Кроме того, помимо, собственно, отдела закупок, мы создали отдел региональных закупок — совместно эти подразделения мониторят рынок локальных производств, выезжают на заводы для ознакомления с материалами и привлекают потенциальных поставщиков к участию в тендерах. Большие объемы и широкий охват партнеров позволяют нам при необходимости быстро находить альтернативы. Таким образом, удается не только оставаться в заложенных в плане показателях, но и поддерживать заданную планку качества.

Незаменимые пока еще есть

По словам экспертов, некоторые отечественные аналоги ушедших импортных марок можно назвать успешной заменой.

— Например, оборудование для систем водоснабжения, — считает Виталий Ершов. — Мы уже много лет используем трубопроводы, запорную арматуру, теплообменное оборудование отечественного производства.

— Все материалы так называемого общестроя мы используем только российские, — продолжила Татьяна Рыбкина. — Некоторые сложности вызывают инженерия и электроника. Но и здесь находятся адекватные замены: например, мы начали закупать лифтовое оборудование отечественных и китайских производителей и довольны их потребительскими свойствами. К сожалению, есть группы товаров, которые производятся в России, но еще требуют доработки, это, например, инженерия, слаботочные системы и системы видеонаблюдения. Насосное оборудование собирается сейчас в России, но всё равно его составляющие идут из-за рубежа, а на месте осуществляется только крупноузловая сборка. Также пока много запорной арматуры приходится заказывать из Китая. Небольшое ее производство есть в России, но качество, к сожалению, пока не дотягивает до нужного. Из плюсов — в России уже стали производить качественные и интересные линейки отделочных материалов и санфаянса.



Поддержка на фоне адаптации

Елена Леликова подчеркнула, что возможности девелоперов по адаптации к росту цен на стройматериалы существенно сократились с урезанием программ ипотеки с господдержкой. Она не только подогревала спрос на жилье, но и давала строительным компаниям возможность брать на себя дополнительную финансовую нагрузку. А ее значительное сокращение снизит спрос на жилье, а вместе с тем и возможности девелоперов по сдерживанию цен на него.

— К сожалению, при этом девелоперы не могут запастись стройматериалами впрок, — говорит она. — Теоретически, это, конечно, возможно, но только в случае предоплаты поставок. А этого уже не позволит рынок, тем более в условиях сокращения спроса на жилье. Так что в течение реализации девелоперского проекта мы будем еще более ощутимо зависеть от конъюнктуры цен. В таких условиях банкам, особенно крупнейшим, было бы логично предложить строительному рынку механизмы хеджирования стоимости стройматериалов вкупе с эскроу-кредитами. Причем это критически важно для возведения социальных объектов, которые девелоперы строят в рамках кредитных линий на жилые дома, а потом передают на муниципальный баланс.



По ее словам, это происходит потому, что при строительстве современных школ активно применяются металлоконструкции, а именно цены на них отличаются чуть ли не самым высоким уровнем волатильности. Поэтому целесообразно было бы хотя бы зафиксировать стоимость металла на два-три года вперед с момента начала проектирования соцобъекта и оценки выбранных решений.

Сэкономить и оптимизировать затраты на весь процесс строительства в целом помогли бы инновации и технологии, считает Виталий Ершов. По его мнению, необходимо развивать применение цифровых технологий в сфере контроля качества, производства и логистики — так же, как это происходит сейчас в строительстве.

— Например, мы внедряем BIM-технологии на всех уровнях подготовки и реализации проекта, что позволяет получить более качественную рабочую документацию, сократить сроки ее доставки на строительную площадку и уменьшить количество правок, — говорит он. — Помимо цифровых технологий особое внимание уделяется технологиям «бережливого производства», в рамках которого разработана программа и проведено первое обучение по производству плиточных работ на основе стандартов Setl Group. Это сокращает ошибки при выполнении работ, а результатом обучения станет повышение производительности труда, уменьшение времени выполнения операций на строительных объектах в несколько раз. В целом именно инновационность и новизна должны представлять собой выход на более высокую производительность труда. Для нас также важно, чтобы воздействие на окружающую среду при строительстве, изготовлении и перевозке стройматериалов было минимальным. Добиться сокращения углеродного следа можно за счет использования продукции местных поставщиков и отказа от дальних перевозок.



— Мы очень нуждаемся в поддержке государства, в частности, наших антимонопольных служб, — говорит Татьяна Рыбкина. — Потому что очень часто стоимость материалов необоснованно взлетает в связи с сезонным ростом или с монополизацией производителей. Конечно, эта ситуация требует участия и регуляции извне, так как оказывает влияние на весь рынок в целом.



Эксперт спрогнозировала: возможно, до конца года после прохождения сезонного роста будет небольшой спад цен на кладочные материалы, которые необоснованно взлетели за полгода, — почти на четверть. Но снижения цены на утеплители и арматуру ждать не стоит, так как спрос на рынке всё равно остается высоким.