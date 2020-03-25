Главный санврач Петербурга разъяснила, кого не будут лечить в частных и госполиклиниках из-за коронавируса
Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла изменения в постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019 в Санкт-Петербурге», которое вызвало панику в городе: врачи не понимали, как им работать: некоторые районные поликлиники поспешили объявить о закрытии приема и даже аннулировали разобранные номерки к врачам (поликлиника №114, ДПО №75 в Приморском районе, поликлиника на Наличной улице В.О.). Петербуржцы запаниковали, особенно страдающие серьезными заболеваниями, в том числе онкологическими, оттого, что их фактически лишили медицинской помощи.
Спустя сутки после опубликования постановления №3 от 23 марта, подписано еще одно - №4, внесшее изменения во вчерашние правила оказания плановой медицинской помощи во время необъявленного «карантина». «Доктор Питер» публикует разъяснения по основным изменениям, комментарии специалистов и юриста.
Так, в соответствии с новым постановлением, плановая госпитализация в стационары не ограничивается для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых (например, рак, диабет, гипертония) и в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (например, ВИЧ, туберкуез, гепатит, холера, чума и коронавирус). Госпитализировать будут всех, для кого отсрочка «может повлечь ухудшение состояния или угрозу жизни и здоровью». Впрочем, так было всегда — во время любых эпидемий, которые объявлялись обычно в Петербурге по гриппу и ОРВИ.
Что касается всполошившей половину населения Петербурга отмены плановой
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических государственных и
частных медучреждениях, то в новом, сегодняшнем постановлении в этой