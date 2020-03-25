После обращения к гражданам Путин передумал ехать в Петербург. Встречу с бизнесом перенесли в Москву

Владимир Путин изменил график своих мероприятий и отменил двухдневный визит в Петербург. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По словам Пескова, решение президента не повлияет на запланированные в четверг мероприятия. Встреча с предпринимателями, которая должна была пройти в Петербурге, перенесена в Москву.

«Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», - уточнил Песков ТАСС.

Также из столицы глава государства поучаствует в экстренном саммите по пандемии G20. Встречаться с участниками он будет на видеоконференции.