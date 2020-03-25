После обращения к гражданам Путин передумал ехать в Петербург. Встречу с бизнесом перенесли в Москву
Владимир Путин изменил график своих мероприятий и отменил двухдневный визит в Петербург. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, решение президента не повлияет на запланированные в четверг мероприятия. Встреча с предпринимателями, которая должна была пройти в Петербурге, перенесена в Москву.
«Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», - уточнил Песков ТАСС.
Также из столицы глава государства поучаствует в экстренном саммите по пандемии G20. Встречаться с участниками он будет на видеоконференции.
Путина в Петербурге ждали 25 марта на заседании Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце и вручении премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год. Мероприятия были расписаны до 26-го числа. Президент отменил планы, выступив с обращением к гражданам по мерам в связи с коронавирусом.