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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 17:15
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Первый пошел. Стало известно, какие частные лаборатории первыми начнут проверять россиян на коронавирус

Первыми частными лабораторными службами, допущенными к тестированию на коронавирус нового типа, стали «Хеликс» и «Гемотест», об этом стало известно «Фонтанке» 25 марта.

Позже к ним присоединится компания «Инвитро», сообщил источник «Фонтанки» в правительстве. На прошлой неделе лабораторная служба объявила о подготовке к запуску массового тестирования. Сегодня в компании сообщили, что никаких разрешительных документов пока не получали.

Утром 25 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что две частные лаборатории — в Петербурге и Москве — с сегодняшнего дня приступят к тестированию на коронавирус нового типа. Первой, и пока единственной, лабораторной службой, которая будет проводить диагностику в Петербурге, стала «Хеликс». Она же получила аккредитацию на тестирование в Москве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ольга Селявина
Тьху.... Теперь по телефону будут названивать с предложениями проверить корону...О_О Ваще телебон отключу! :-/
Саша Иванов
А до сегодняшнего дня, кто занимался проверкой на коронавирус? Больницы и поликлиники закрывают, и предлагают идти к частникам? Вот она, настоящая борьба с пандемией!!
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