Первый пошел. Стало известно, какие частные лаборатории первыми начнут проверять россиян на коронавирус

Первыми частными лабораторными службами, допущенными к тестированию на коронавирус нового типа, стали «Хеликс» и «Гемотест», об этом стало известно «Фонтанке» 25 марта.

Позже к ним присоединится компания «Инвитро», сообщил источник «Фонтанки» в правительстве. На прошлой неделе лабораторная служба объявила о подготовке к запуску массового тестирования. Сегодня в компании сообщили, что никаких разрешительных документов пока не получали.

Утром 25 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что две частные лаборатории — в Петербурге и Москве — с сегодняшнего дня приступят к тестированию на коронавирус нового типа. Первой, и пока единственной, лабораторной службой, которая будет проводить диагностику в Петербурге, стала «Хеликс». Она же получила аккредитацию на тестирование в Москве.