Путин: Голосование по поправкам в Конституцию должно быть перенесено

Решение о дате голосования по поправкам в Конституцию может быть перенесено, заявил Владимир Путин. По его словам, это важный вопрос, но приоритет - здоровье граждан.

«Абсолютным приоритетом для нас является безопасность <...> Считаю важным перенести дату голосования», - сказал 25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам, ради которого он отменил поездку в Петербург.

«Голосование можно перенести на новую дату», — уточнил президент, добавив, что решение о новом дне голосования будет принято с опорой на мнение специалистов.