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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 16:26
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Путин: Голосование по поправкам в Конституцию должно быть перенесено

Решение о дате голосования по поправкам в Конституцию может быть перенесено, заявил Владимир Путин. По его словам, это важный вопрос, но приоритет - здоровье граждан.

«Абсолютным приоритетом для нас является безопасность <...> Считаю важным перенести дату голосования», - сказал 25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам, ради которого он отменил поездку в Петербург.

«Голосование можно перенести на новую дату», — уточнил президент, добавив, что решение о новом дне голосования будет принято с опорой на мнение специалистов.

Напомним, что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.

«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (2)

Ольга Селявина
Как активно памфилова в свой борщ с котлетой вцепилась! )) Шутка ли, трильёны за такую работу отхватить! Ну, до голосования, по крайней мере...))
alexadmin
Предлагаю 22 апреля 2042 года.
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