Путин: Голосование по поправкам в Конституцию должно быть перенесено
Решение о дате голосования по поправкам в Конституцию может быть перенесено, заявил Владимир Путин. По его словам, это важный вопрос, но приоритет - здоровье граждан.
«Абсолютным приоритетом для нас является безопасность <...> Считаю важным перенести дату голосования», - сказал 25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам, ради которого он отменил поездку в Петербург.
«Голосование можно перенести на новую дату», — уточнил президент, добавив, что решение о новом дне голосования будет принято с опорой на мнение специалистов.
Напомним, что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.
«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.