Россиян могут вернуть из-за границы с помощью Минобороны и посадить на карантин вблизи аэропортов. Власти приготовили план вывоза туристов

Минтранс России проработает вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России для того, чтобы забрать из-за рубежа наших граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства по итогам совещания с оперштабом по борьбе с коронавирусом 24 марта.

Вместе с Минобороны Минтранс должен «представить перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции». Также власти определятся с использованием аэропорта Жуковский для приёма россиян из-за рубежа. Также будет изучена возможность размещения людей, побывавших в опасных с точки зрения COVID-19 странах, «в объектах, расположенных вблизи аэропортов». Все «возвращенцы» будут обязаны пройти 14-дневный карантин.