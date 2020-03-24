Россиян могут вернуть из-за границы с помощью Минобороны и посадить на карантин вблизи аэропортов. Власти приготовили план вывоза туристов
Минтранс России проработает вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России для того, чтобы забрать из-за рубежа наших граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства по итогам совещания с оперштабом по борьбе с коронавирусом 24 марта.
Вместе с Минобороны Минтранс должен «представить перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции». Также власти определятся с использованием аэропорта Жуковский для приёма россиян из-за рубежа. Также будет изучена возможность размещения людей, побывавших в опасных с точки зрения COVID-19 странах, «в объектах, расположенных вблизи аэропортов». Все «возвращенцы» будут обязаны пройти 14-дневный карантин.
МИД до 26 марта формирует списки российских граждан, желающих вернуться на родину из-за границы. Этой информацией ведомство делится с Минтрансом, Роспотребнадзором, Минздравом, МВД и ПАО «Аэрофлот». Из Египта вывозить россиян хотят просить белорусскую авиакомпанию «Белавиа» — за долги.
Из бюджета на компенсацию расходов на вывоз россиян будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства.
Гражданам Украины выбраться из РФ, а россиянам — с Украины помогут с помощью железнодорожного транспорта. Минтрансу поручено срочно организовать поезда в обе стороны.