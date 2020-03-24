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24.03.2020 18:46
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Вывозить россиян из Египта поручено «Белавиа» за долг перед государством

Правительство РФ поручило Минтрансу организовать эвакуацию российских граждан из Египта. Об этом 24 марта говорится в документе о поручениях, выработанных по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Перевозчика выбрали не случайно — вызволять сограждан поручили авиакомпании «Белавиа», задолжавшей государству.

«Организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги», — говорится в поручении.

О результатах Минтранс должен будет доложить правительству до 25 марта 2020 года.

Египет прекращает авиасообщение с другими странами до середины апреля. По данным посольства РФ в Кабуле, в этой стране остаются россияне. 23 марта из аэропорта Каира на рейсе в Москву доставили 164 возвращенца.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

McGillavry
Почему посольство РФ в Египте расположено в Кабуле? Всегда думал, что оно в Канберре!
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