Вывозить россиян из Египта поручено «Белавиа» за долг перед государством

Правительство РФ поручило Минтрансу организовать эвакуацию российских граждан из Египта. Об этом 24 марта говорится в документе о поручениях, выработанных по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Перевозчика выбрали не случайно — вызволять сограждан поручили авиакомпании «Белавиа», задолжавшей государству.

«Организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги», — говорится в поручении.