МВФ прогнозирует рецессию мировой экономики в 2020 году

Рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году. Об этом заявила 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.



«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный - рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», - приводит ТАСС слова Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

