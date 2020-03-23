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23.03.2020 20:04
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МВФ прогнозирует рецессию мировой экономики в 2020 году

Рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году. Об этом заявила 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный - рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», - приводит ТАСС слова Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

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Комментарии (2)

hal9000
Они хоть ожидать могут..а мы со своей зарплатой как жили впроголодь и ходили без штанов..так и будем продолжать..у них бедность как у нас олигархи живут
Pilat
ай-я-яй...как же теперь мажоры без очередного айфона выживут......печалька.
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