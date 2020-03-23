FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +7
80.88р86.71р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 20:25
4
Печать

На российские заправки вновь просят вернуть алкоголь. Теперь аргументируют коронавирусом

«Российский топливный союз» просит вернуться к вопросу отмены запрета на продажу алкоголя на АЗС. Это и ряд других предложений организация, представляющая интересы независимых АЗС и ряда ВИНКов, готовится передать правительству России.

Как заявил ТАСС 23 марта президент союза Евгений Аркуша, в условиях распространения коронавируса было бы неплохо вернуть продажу алкогольной продукции в магазины на автозаправочных станциях, чтобы автомобилисты могли купить все в одном месте. По его словам, союз готовит несколько обращений, одно из который уже отправлено.

Кроме того, Аркуша сообщил, что АЗС готовы давать скидки на топливо при оплате услуг безналичным способом в обмен на снижение ставок эквайринга.

«Мы готовы транслировать это в скидки, это в интересах всех автомобилистов. То, что нам снизят банковский эквайринг, мы готовы транслировать в те скидки, которые так или иначе будут даваться клиентам. На топливо - скидки, бонусы», - пояснил он.

Торговать алкоголем на АЗС в России запрещено с 2011 года. В мае 2018 года глава Независимого топливного союза Павел Баженов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением отменить запрет для продажи алкогольных напитков крепостью до 16,5%. Тему вновь подняли осенью того же года. Сообщалось, что правительство согласно вернуть на заправки продажу вина и пива, чтобы стабилизировать розничный топливный рынок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Ольга Селявина
Курение пускай разрешат! О_О (((
RealTwo
На алкоголь и так отдельный кассир будет по текущему законодательству и более того условно отдельный зал продажи. Идея неплохая, глобально ничего не поменяет, но вполне ок на взгляд обывателя.
hal9000
Тогда пусть там отдельный кассир будет..пока каждый затарится никакого терпения не хватит
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний