На российские заправки вновь просят вернуть алкоголь. Теперь аргументируют коронавирусом

Как заявил ТАСС 23 марта президент союза Евгений Аркуша, в условиях распространения коронавируса было бы неплохо вернуть продажу алкогольной продукции в магазины на автозаправочных станциях, чтобы автомобилисты могли купить все в одном месте. По его словам, союз готовит несколько обращений, одно из который уже отправлено.

«Российский топливный союз» просит вернуться к вопросу отмены запрета на продажу алкоголя на АЗС. Это и ряд других предложений организация, представляющая интересы независимых АЗС и ряда ВИНКов, готовится передать правительству России.

Кроме того, Аркуша сообщил, что АЗС готовы давать скидки на топливо при оплате услуг безналичным способом в обмен на снижение ставок эквайринга.

«Мы готовы транслировать это в скидки, это в интересах всех автомобилистов. То, что нам снизят банковский эквайринг, мы готовы транслировать в те скидки, которые так или иначе будут даваться клиентам. На топливо - скидки, бонусы», - пояснил он.

Торговать алкоголем на АЗС в России запрещено с 2011 года. В мае 2018 года глава Независимого топливного союза Павел Баженов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением отменить запрет для продажи алкогольных напитков крепостью до 16,5%. Тему вновь подняли осенью того же года. Сообщалось, что правительство согласно вернуть на заправки продажу вина и пива, чтобы стабилизировать розничный топливный рынок.