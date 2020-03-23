Фонд Владимира Потанина выделит миллиард рублей на поддержку НКО в период пандемии коронавируса

Фонд владельца «Интерроса» миллиардера Владимира Потанина выделит миллиард рублей на поддержку некоммерческих организаций во время пандемии коронавируса. Об этом 23 марта сообщается на сайте фонда.



100 млн рублей пойдут на поддержку музеев и работы волонтеров в новых условиях, включая онлайн-кампании, «такие, как сбор денег на закупку дезинфицирующих средств, доставку продуктов и медикаментов через интернет». Размер одного гранта до 1 млн рублей с оперативным выделением средств.



Еще 500 млн рублей будут распределены грантами до 10 млн рублей по крупным НКО, работающим в период эпидемии «в сферах наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами».

