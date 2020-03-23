FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 15:05
0
Печать

В Гидрометцентре рассказали, чего ждать весной и летом. У Петербурга есть шансы на рекорды

Жителям большей части России не придётся расплачиваться за аномально тёплую зиму летним похолоданием. Синоптики обещают, что температура с апреля по август будет выше нормы, в том числе и в Петербурге.

Прогноз на ближайшие полгода 23 марта опубликован на сайте Гидрометцентра. По оценкам метеорологов, температурный фон в Северо-Западном федеральном округе будет выше средних значений в апреле и мае. Впрочем, в последний месяц весны превышение не будет существенным.

Чуть теплее обычного должны быть июнь и июль, в августе температура также будет выше средних значений. При этом, судя по прогнозным картам, лето в Северо-Западном федеральном округе не будет дождливым. Синоптики обещают дефицит осадков, однако отмечают, что этот прогноз пока предварительный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний