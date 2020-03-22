За день в России зафиксировали 61 новый случай коронавируса в шести регионах. Впервые заболевших нашли в Удмуртии, Брянской и Новгородской областях. Об этом 22 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Большая часть новых случаев приходится на Москву, там коронавирусом заразились 54 человека. Они вернулись из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама и Мадрида с 11 по 17 марта, дополняет оперштаб столицы. Пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие и их родственники, госпитализированы.