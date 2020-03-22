В России за сутки госпитализировали 61 заболевшего коронавирусом. Первые случаи выявили в трех новых регионах
За день в России зафиксировали 61 новый случай коронавируса в шести регионах. Впервые заболевших нашли в Удмуртии, Брянской и Новгородской областях. Об этом 22 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Большая часть новых случаев приходится на Москву, там коронавирусом заразились 54 человека. Они вернулись из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама и Мадрида с 11 по 17 марта, дополняет оперштаб столицы. Пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие и их родственники, госпитализированы.
Для Брянской и Новгородской областей подтвержденные случаи стали первыми — в этих регионах выявили по одному заболевшему COVID-2019. Также коронавирус впервые обнаружили в Удмуртской Республике, где заразились сразу двое россиян. Еще два случая подтвердились в Кировской области, а один — в Архангельской.
Теперь общее число заболевших коронавирусом выросло до 367. Накануне в Петербурге зафиксировали два новых случая. Таким образом, в Боткинской больнице с коронавирусом сейчас находятся 16 человек.