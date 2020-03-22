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22.03.2020 16:17
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В России за сутки госпитализировали 61 заболевшего коронавирусом. Первые случаи выявили в трех новых регионах

За день в России зафиксировали 61 новый случай коронавируса в шести регионах. Впервые заболевших нашли в Удмуртии, Брянской и Новгородской областях. Об этом 22 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Большая часть новых случаев приходится на Москву, там коронавирусом заразились 54 человека. Они вернулись из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама и Мадрида с 11 по 17 марта, дополняет оперштаб столицы. Пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие и их родственники, госпитализированы.

Фото: стопкоронавирус.рф

Для Брянской и Новгородской областей подтвержденные случаи стали первыми — в этих регионах выявили по одному заболевшему COVID-2019. Также коронавирус впервые обнаружили в Удмуртской Республике, где заразились сразу двое россиян. Еще два случая подтвердились в Кировской области, а один — в Архангельской.

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Теперь общее число заболевших коронавирусом выросло до 367. Накануне в Петербурге зафиксировали два новых случая. Таким образом, в Боткинской больнице с коронавирусом сейчас находятся 16 человек.

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Комментарии (3)

Виталий Попов
Мне вот интересно, для чего раздувается эта паника!? Ведь это число в масштабах страны Ничтожно...
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