За сутки в России нашли 53 новых заболевших коронавирусом. Всего их уже более 300, в Петербурге два новых случая

В России за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Об этом 21 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество заболевших — 306 человек. В оперштабе уточнили, что два новых случая зафиксировано в Петербурге. Всего в Северной столице число заражённых COVID-2019 достигло 16 человек. Шесть новых случаев приходится на Москву и 17 на Московскую область, пять на Татарстан. У троих пациентов выявили коронавирус в Свердловской области, по два больных зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Калининградской и Тульской областях.