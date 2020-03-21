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21.03.2020 16:47
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За сутки в России нашли 53 новых заболевших коронавирусом. Всего их уже более 300, в Петербурге два новых случая

В России за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Об этом 21 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество заболевших — 306 человек. В оперштабе уточнили, что два новых случая зафиксировано в Петербурге. Всего в Северной столице число заражённых COVID-2019 достигло 16 человек. Шесть новых случаев приходится на Москву и 17 на Московскую область, пять на Татарстан. У троих пациентов выявили коронавирус в Свердловской области, по два больных зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Калининградской и Тульской областях.

Накануне в Боткина с коронавирусом госпитализировали четырёх женщин от 51 года до 87 лет.

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