В Петербурге коронавирус поразил четырёх женщин от 51 до 87 лет

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о личностях новых четырех заболевших в карантине Боткина. Существенно увеличился возраст пораженных инфекцией.
Одна из заболевших — женщина 87 лет, которая за границу не выезжала. Она была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина 17 марта после контакта с родственником, который вернулcя из Италии. 69-летняя женщина прилетела из США 15 марта и с симптомами ОРВИ. Её 70-летняя ровесница вернулась из Германии 14 марта. Все три находятся в удовлетворительном состоянии. Компанию им составила заболевшая (51 год), прибывшая из Австрии 14 марта.
Таким образом, в Петербурге уже выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Два человека выписаны, остальные размещены в инфекционных боксах.
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