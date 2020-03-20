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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 19:52
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В Петербурге коронавирус поразил четырёх женщин от 51 до 87 лет

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о личностях новых четырех заболевших в карантине Боткина. Существенно увеличился возраст пораженных инфекцией.

Одна из заболевших — женщина 87 лет, которая за границу не выезжала. Она была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина 17 марта после контакта с родственником, который вернулcя из Италии. 69-летняя женщина прилетела из США 15 марта и с симптомами ОРВИ. Её 70-летняя ровесница вернулась из Германии 14 марта. Все три находятся в удовлетворительном состоянии. Компанию им составила заболевшая (51 год), прибывшая из Австрии 14 марта.

Таким образом, в Петербурге уже выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Два человека выписаны, остальные размещены в инфекционных боксах.

Все последние данные по коронавирусу в Северной столице и в мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

nuga
Богатенькие пенсы ездят по заграницам,а почему этих бабок вместе с их родней не загнали на отсидку в пансионат Заря? Вип персон не трогают
Границы же закрыли уже, почему все до сих пор ездят?
vitor
Везут туристов с заразой, когда ж всех вывезут и в карантин засадят!?
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