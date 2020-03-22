Обгоревшей в солярии москвичкой заинтересовались следователи. У нее ожоги 80% тела

Госпитализация жительницы Москвы, получившей ожог 80% тела после визита в солярий, стала поводом для внимания Следственного комитета. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления столичного СК.



Посетительница одного из столичных соляриев получила серьезный ожог после сеанса загара накануне. Девушка провела в кабинке 15 минут, а дома почувствовала сильный зуд и жжение на коже. Врачи госпитализировали ее с обширными ожогами. Сотрудники салона утверждают, что девушка уверенно попросила о 15-минутном сеансе, хотя, как выяснилось позже, она пришла в солярий первый раз в жизни. Девушка готовилась к отпуску в Сочи.

