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22.03.2020 12:39
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Обгоревшей в солярии москвичкой заинтересовались следователи. У нее ожоги 80% тела

Госпитализация жительницы Москвы, получившей ожог 80% тела после визита в солярий, стала поводом для внимания Следственного комитета. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления столичного СК.

Посетительница одного из столичных соляриев получила серьезный ожог после сеанса загара накануне. Девушка провела в кабинке 15 минут, а дома почувствовала сильный зуд и жжение на коже. Врачи госпитализировали ее с обширными ожогами. Сотрудники салона утверждают, что девушка уверенно попросила о 15-минутном сеансе, хотя, как выяснилось позже, она пришла в солярий первый раз в жизни. Девушка готовилась к отпуску в Сочи.

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Комментарии (6)

monch
Премия Дарвина - не иначе!
alexpv
Насколько я помню по сводкам с пожаров ожоги гораздо меньшей площади чем 80% несовместимы с жизнью.
Что за цифры???
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