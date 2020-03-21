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21.03.2020 18:52
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Владелец Zewa сообщил о росте продаж туалетной бумаги на 40% и не уверен, что переварит возросшие аппетиты потребителя

Группа компаний Essity, куда входит бренд Zewa, рапортует о росте числа заказов на потребительские товары на 40% относительно ожиданий. Об этом 21 марта рассказывают представители компании на страницах РБК.

«Мы делаем все возможное, чтобы все заказы были обработаны, но в связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса», — отметили в Essity. Кроме того, в компании предсказали падение спроса в апреле, когда большинство желающих уже основательно запасется продукцией.

Накануне другой производитель туалетной бумаги дал советы потребителям — как еще можно использовать эту продукцию — например, вместо медицинской маски.

Напомним, что из-за коронавируса резко взлетел спрос не только на туалетную бумагу, но и на крупы с консервами. Как писала «Фонтанка», ажиотажный спрос постепенно идет на убыль. Ранее розничные сети признали, что потребительский ажиотаж, спровоцированный эпидемией коронавируса, оказался выше их ожиданий. Ситуацию назвали «макаронавирусом».

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Комментарии (6)

oak
Это генетическая память. Еще при Брежневе периодически очереди стояли за туалетной бумагой
footballer
Барановирус, если быть точнее.
Мужской Взгляд
Оптимальный вариант - использовать проточную воду..
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