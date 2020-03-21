Владелец Zewa сообщил о росте продаж туалетной бумаги на 40% и не уверен, что переварит возросшие аппетиты потребителя
Группа компаний Essity, куда входит бренд Zewa, рапортует о росте числа заказов на потребительские товары на 40% относительно ожиданий. Об этом 21 марта рассказывают представители компании на страницах РБК.
«Мы делаем все возможное, чтобы все заказы были обработаны, но в связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса», — отметили в Essity. Кроме того, в компании предсказали падение спроса в апреле, когда большинство желающих уже основательно запасется продукцией.
Накануне другой производитель туалетной бумаги дал советы потребителям — как еще можно использовать эту продукцию — например, вместо медицинской маски.
Напомним, что из-за коронавируса резко взлетел спрос не только на туалетную бумагу, но и на крупы с консервами. Как писала «Фонтанка», ажиотажный спрос постепенно идет на убыль. Ранее розничные сети признали, что потребительский ажиотаж, спровоцированный эпидемией коронавируса, оказался выше их ожиданий. Ситуацию назвали «макаронавирусом».