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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 18:04
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Гречневая лихорадка идет на спад. Петербургские ретейлеры заметили снижение спроса на крупы и консервы

Ажиотажный спрос на продукты в торговых сетях Северной столицы пошел на убыль, рассказали «Фонтанке» 20 марта участники рынка. Так, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») зафиксировал в своих магазинах в Петербурге и Ленинградской области сокращение спроса по крупам и консервам. «Он снизился за последние два дня примерно на четверть относительно начала недели, хотя и остается повышенным относительно аналогичного периода прошлого года», — сказали в пресс-службе.

При этом компания продолжает поставлять увеличенные в 2–4 раза объемы социально значимых товаров с распределительных центров в магазины и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков.

В сети «Лента» сообщили, что также наблюдают снижение спроса в своих магазинах по крупам и консервам, но точные показатели не раскрывают.

Ранее розничные сети признали, что потребительский ажиотаж, спровоцированный эпидемией коронавируса, оказался выше их ожиданий. Ситуацию назвали «макаронавирусом».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

MICHAEL
У пенсионеров пенсия закончилась,вот и спрос упал...
hal9000
По гречке обычно к весне и лихорадит..срок годности истекает..надо сплавлять..а сейчас хорошо..вся просрочка ушла..в следующем году еще ченибудь придумают к весне...
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