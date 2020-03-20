Гречневая лихорадка идет на спад. Петербургские ретейлеры заметили снижение спроса на крупы и консервы

Ажиотажный спрос на продукты в торговых сетях Северной столицы пошел на убыль, рассказали «Фонтанке» 20 марта участники рынка. Так, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») зафиксировал в своих магазинах в Петербурге и Ленинградской области сокращение спроса по крупам и консервам. «Он снизился за последние два дня примерно на четверть относительно начала недели, хотя и остается повышенным относительно аналогичного периода прошлого года», — сказали в пресс-службе.



При этом компания продолжает поставлять увеличенные в 2–4 раза объемы социально значимых товаров с распределительных центров в магазины и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков.

