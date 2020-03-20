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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 10:05
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«Можно обмотаться и использовать вместо маски». Петербуржцам предлагают купить трёхметровый рулон туалетной бумаги

Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленобласти излучает иронию и позитив на фоне всеобщей паники и массовых закупок туалетной бумаги. 20 марта по соцсетям разошлось видео, на котором главный технолог предлагает купить трёхметровый рулончик особо запасливым.

«Мы научили народ потреблять данный продукт. Бумага у нас не портится, а еще она мягкая. Можно обмотаться бумагой или вместо маски использовать, наверное, в несколько слоёв. Успокаивает большое количество бумаги дома наше население — ну и слава богу, мы не против. Для тех, кто надолго решил закупиться туалетной бумагой, предлагаю купить большие трёхметровые рулоны, их хватит на несколько десятков лет», — с улыбкой прорекламировал свою продукцию сотрудник ЦБК.

Телеграм канал пресс службы правительства ЛО 

Осенью прошлого года туалетная бумага в России отмечала 50-летний юбилей. Первые рулоны были выпущены на Сясьском ЦБК в 1969 году.

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