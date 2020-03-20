Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленобласти излучает иронию и позитив на фоне всеобщей паники и массовых закупок туалетной бумаги. 20 марта по соцсетям разошлось видео, на котором главный технолог предлагает купить трёхметровый рулончик особо запасливым.



«Мы научили народ потреблять данный продукт. Бумага у нас не портится, а еще она мягкая. Можно обмотаться бумагой или вместо маски использовать, наверное, в несколько слоёв. Успокаивает большое количество бумаги дома наше население — ну и слава богу, мы не против. Для тех, кто надолго решил закупиться туалетной бумагой, предлагаю купить большие трёхметровые рулоны, их хватит на несколько десятков лет», — с улыбкой прорекламировал свою продукцию сотрудник ЦБК.

