«На 70% будет падать». В Смольном рассказали, как коронавирус ударит по отельерам и туроператорам

Туристическая отрасль Петербурга просядет на 70% в первом квартале из-за коронавируса. Такой прогноз сделала 21 марта замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.



«На 70% будет падать. Это касается загрузки отелей и всего, что взаимосвязано. Въезд запрещен. [Отрасль выживает] только благодаря внутреннему туризму. И внутренний туризм из-за коронавируса тоже не рекомендован», — сказала она.



По ее словам, комплекс мер поддержки отрасли пока не утвержден. Комитет выступил с предложением предоставить отрасли налоговые каникулы. В частности, чиновники предлагают дать отсрочку по налогу на имущество, так как он платится в региональный бюджет.

