«На 70% будет падать». В Смольном рассказали, как коронавирус ударит по отельерам и туроператорам
Туристическая отрасль Петербурга просядет на 70% в первом квартале из-за коронавируса. Такой прогноз сделала 21 марта замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.
«На 70% будет падать. Это касается загрузки отелей и всего, что взаимосвязано. Въезд запрещен. [Отрасль выживает] только благодаря внутреннему туризму. И внутренний туризм из-за коронавируса тоже не рекомендован», — сказала она.
По ее словам, комплекс мер поддержки отрасли пока не утвержден. Комитет выступил с предложением предоставить отрасли налоговые каникулы. В частности, чиновники предлагают дать отсрочку по налогу на имущество, так как он платится в региональный бюджет.
Ранее петербургские отельеры попросили власти до конца года ввести мораторий на уплату налогов, освободить от платежей в социальные фонды, субсидировать оплату коммунальных услуг, отсрочить выплату кредитов для участников отрасли, компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам, а также обеспечить выделение средств, заложенных в бюджет для проведения государственных мероприятий, отмененных в связи с карантином.
Отметим, против приезда в Петербург туристов сегодня высказался губернатор города Александр Беглов.