FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
78.04р84.16р
21.03.2020 18:14
1
Печать

«На 70% будет падать». В Смольном рассказали, как коронавирус ударит по отельерам и туроператорам

Туристическая отрасль Петербурга просядет на 70% в первом квартале из-за коронавируса. Такой прогноз сделала 21 марта замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

«На 70% будет падать. Это касается загрузки отелей и всего, что взаимосвязано. Въезд запрещен. [Отрасль выживает] только благодаря внутреннему туризму. И внутренний туризм из-за коронавируса тоже не рекомендован», — сказала она.

По ее словам, комплекс мер поддержки отрасли пока не утвержден. Комитет выступил с предложением предоставить отрасли налоговые каникулы. В частности, чиновники предлагают дать отсрочку по налогу на имущество, так как он платится в региональный бюджет.

Ранее петербургские отельеры попросили власти до конца года ввести мораторий на уплату налогов, освободить от платежей в социальные фонды, субсидировать оплату коммунальных услуг, отсрочить выплату кредитов для участников отрасли, компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам, а также обеспечить выделение средств, заложенных в бюджет для проведения государственных мероприятий, отмененных в связи с карантином.

Отметим, против приезда в Петербург туристов сегодня высказался губернатор города Александр Беглов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260709091
Беглов - никчёмный чинуша. В городе нет
масок в аптеках и маски невозможно купить!!!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний