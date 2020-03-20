FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 17:43
5
Печать

«Мы не демпингуем». Сечин увидел политические факторы в падении цен на нефть

Россия не занимается демпингом на нефтяном рынке. Об этом 20 марта заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что, по его мнению, демпингом занимается Саудовская Аравия.

«Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает... ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка», — подчеркнул глава «Роснефти».

Среди политических причин падения цен на нефть Сечин назвал распад сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи.

Напомним, за последние недели стоимость нефти обрушилась примерно вдвое, вслед за ней падает и курс рубля. После отказа России от сделки с ОПЕК Саудовская Аравия начала предлагать покупателям скидку в 6–8 долларов за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

McGillavry
В то время, как вероятный противник собирается раздавать своим гражданам деньги, этот самый гражданин из своекорыстных интересов ограбил всё население России. Как после этого он вообще смеет что-то заявлять? Он обязан стать на колени и просить у людей прощения.
hal9000
дожили..с арабами соревнуемся...скоро совсем отупеем..или похоже уже..
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний