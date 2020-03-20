«Мы не демпингуем». Сечин увидел политические факторы в падении цен на нефть
Россия не занимается демпингом на нефтяном рынке. Об этом 20 марта заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что, по его мнению, демпингом занимается Саудовская Аравия.
«Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает... ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка», — подчеркнул глава «Роснефти».
Среди политических причин падения цен на нефть Сечин назвал распад сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи.
Напомним, за последние недели стоимость нефти обрушилась примерно вдвое, вслед за ней падает и курс рубля. После отказа России от сделки с ОПЕК Саудовская Аравия начала предлагать покупателям скидку в 6–8 долларов за баррель.