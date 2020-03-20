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20.03.2020 17:10
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На Староневском встретились BMW и Mercedes и уронили столб на тротуар

Два представителя немецкого автопрома не поделили центральный проспект Петербурга днем 20 марта. Жертвой пал светофор.

Как сообщил «Фонтанке» очевидец, на перекрестке Невского проспекта и Полтавской улицы столкнулись легковые автомобили BMW и Mercedes, после чего их разбросало по разные стороны Невского. На кадрах с места аварии видно, что «Мерседес» остановился на пешеходном переходе, а «БМВ» частично вылетел на тротуар напротив и снес там столб со светофором и дорожными знаками.

«Фонтанка.ру»

«Видела эту аварию. Черный пытался голубого обогнать и в итоге влетел ему в бочину, и дальше они разлетелись в разные стороны. Голубой ехал по своей полосе с нормальной скоростью. Черный ехал очень быстро и чуть в людей не влетел, они в полуметре от него проходили», — рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Маргарита.

На месте видно как минимум две машины скорой помощи, но о пострадавших пока не сообщается. Информация о произошедшем уточняется.

Движение в районе места ДТП затруднено. Авария усугубила традиционную пробку на Невском, также, по данным «Яндекс.Пробок», стоит Полтавская улица от Миргородской к Невскому.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

zharikov812
На мерседесах ездят те кто всё уже успел, а на бмв нет
hal9000
Нашли автобан..гонЩеГи..с жигулей наверно пересели недавно...
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