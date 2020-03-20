Пенсионер ОМОН приставил нож к горлу участкового в кафе на Савушкина. Дебоширу не дали покурить в помещении

Петербургский пенсионер получил протокол за мелкое хулиганство после драки в кафе Приморского района. Он хотел покурить, но непременно в помещении. Выпроводить нарушителя помог отдыхавший участковый, за что и поплатился.



Как стало известно «Фонтанке», уполномоченный отдыхал в нерабочее время в заведении на улице Савушкина, 143. Около половины третьего ночи 20 марта, по словам очевидца, в зал зашёл явно нетрезвый мужчина и, не церемонясь, закурил. На замечание администратора он никак не отреагировал, поэтому спровадить гостя помогли другие посетители, среди которых был участковый.

