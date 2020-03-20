Пенсионер ОМОН приставил нож к горлу участкового в кафе на Савушкина. Дебоширу не дали покурить в помещении
Петербургский пенсионер получил протокол за мелкое хулиганство после драки в кафе Приморского района. Он хотел покурить, но непременно в помещении. Выпроводить нарушителя помог отдыхавший участковый, за что и поплатился.
Как стало известно «Фонтанке», уполномоченный отдыхал в нерабочее время в заведении на улице Савушкина, 143. Около половины третьего ночи 20 марта, по словам очевидца, в зал зашёл явно нетрезвый мужчина и, не церемонясь, закурил. На замечание администратора он никак не отреагировал, поэтому спровадить гостя помогли другие посетители, среди которых был участковый.
Через некоторое время непокорный гражданин вернулся с ножом в руках. С порога он направился к сотруднику полиции, который поспособствовал его отчуждению от бара. Оружие приставил к горлу обидчика, но встретил сопротивление и лишь порезал палец оппоненту. Драку разняли, курящего передали наряду ППС.
Собеседники в правоохранительных органах рассказали «Фонтанке», что 47-летний пенсионер получил административный протокол за мелкое хулиганство. По нашим данным, на заслуженный отдых он отправился после службы в ОМОН транспортной полиции.
Как сообщили в ГУ МВД, по факту произошедшего конфликта проводится проверка.