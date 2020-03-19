Коронавирус обнаружили у сотрудницы «Росатома» в Петербурге

У сотрудницы одной из структур «Росатома» в Петербурге выявлен коронавирус, все контактировавшие с ней сотрудники на карантине. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе госкорпорации.

«Действительно, у сотрудницы нашей дочерней компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус, после посещения иностранного государства в период отпуска. Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное. В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах», - прокомментировали в департаменте коммуникаций ГК «Росатом».