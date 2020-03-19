Коронавирус обнаружили у сотрудницы «Росатома» в Петербурге
У сотрудницы одной из структур «Росатома» в Петербурге выявлен коронавирус, все контактировавшие с ней сотрудники на карантине. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе госкорпорации.
«Действительно, у сотрудницы нашей дочерней компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус, после посещения иностранного государства в период отпуска. Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное. В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах», - прокомментировали в департаменте коммуникаций ГК «Росатом».
Ранее, 17 марта, в редакцию «Фонтанки» обратилась читательница, которая рассказала, что коллега её мужа, работающего в «крупной международной компании атомной сферы» в Петербурге, больна коронавирусом.
«Недавно она вернулась из Франции без признаков ОРВИ, анализ на коронавирус взяли, но постановления об обязательном карантине на тот момент не было (хотя во Франции уже была сложная ситуация), всю прошлую неделю она ездила на работу на общественном транспорте и контактировала с коллегами! Вчера ее состояние резко ухудшилось, она была госпитализирована в Боткина, одновременно с этим пришёл положительный тест на коронавирус», - написала женщина.
Напомним, что на всей территории РФ ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всего в стране зафиксировано 199 случаев инфекции, из которых 10 в Петербурге.