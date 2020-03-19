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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 18:18
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Петербург самоизолируется. «Фонтанка» показывает, как пустеют рестораны и магазины на фоне коронавируса

Коронавирус начал менять внешний облик города: торговые центры и заведения общепита начали пустеть, а медицинская маска становится одним из самых популярных аксессуаров.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Больше 50 человек в общественных местах в центре Петербурга сегодня было не найти. Похоже, петербуржцы начали самоизолироваться до решения Смольного, запретившего собираться больше пятидесяти в одном месте. Об этом 19 марта сообщает корреспондент «Фонтанки».Торговые центры и магазины оказались полупустыми, а обычно заполненные в обед фуд-корты принимали лишь немногочисленных посетителей. Работники сферы услуг все чаще встречают гостей в медицинских масках. Этот предмет петербуржцы также стали активнее использовать в общественных местах и транспорте.

Кроме того, несмотря на рекомендацию иностранцам воздержаться от поездок в Петербург, в городе все еще встречаются, например, студенты из других стран.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напомним, что 19 марта по всей России ввели режим повышенной готовности.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Anatolevich
Скорей на фоне несущегося в бездну рубля пустеют магазины и рестораны.

"Несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем." - классика языка безотвественного чиновника.
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