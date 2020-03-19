FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 13:24
4
Печать

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы и арендные платежи

Малый и средний бизнес получит отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании правительства. Также глава кабмина сообщил о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто снимает муниципальное и государственное имущество. По его словам, льготы начнут действовать уже с марта.

Напомним, с 2019 года малый и средний бизнес платит страховые взносы, как и весь остальной бизнес, — 30%.

Мишустин также объявил, что вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для МСП и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов по более приемлемым ставкам. Для этого уже увеличены субсидии региональным микрофинансовым организациям, сообщил премьер.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Nemcoff
Субсидирование микрофинансовых организаций ??? Это вместо льготного кредитования или кредитных каникул ??? Гениально..... 😞
Pilat
Отец родной этот Мишустин....страховые взносы малый бизнес, а это в основном ИП на упрощенке, и так может платить один раз в год, в декабре. А аренду у государства имеют только приближенные к государству лица. Так что эта помощь, совсем не помощь. Но главное сделать вид, что они радеют за нас всей душой. Я прям прослезился.
260694001
Читая эту статью, можно предположить, что автор считает понятия «мораторий» и «отсрочка» синонимами. Дак все же, разговор о моратории на время или просто отсрочке?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний