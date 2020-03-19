Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы и арендные платежи

Малый и средний бизнес получит отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании правительства. Также глава кабмина сообщил о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто снимает муниципальное и государственное имущество. По его словам, льготы начнут действовать уже с марта.



Напомним, с 2019 года малый и средний бизнес платит страховые взносы, как и весь остальной бизнес, — 30%.



Мишустин также объявил, что вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для МСП и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов по более приемлемым ставкам. Для этого уже увеличены субсидии региональным микрофинансовым организациям, сообщил премьер.

