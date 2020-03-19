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19.03.2020 13:12
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Мишустин ограничил назначение налоговых и таможенных проверок бизнеса

Вице-премьер РФ Михаил Мишустин приостановил до 1 мая назначение выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок. Соответствующее поручение главы правительства 19 марта опубликовано на сайте кабинета министров.

«Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения ФЗ от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок», — говорится в тексте документа.

Исключение делается только для внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, приостановка не коснется проверок, по итогам которых выдаются разрешительные документы: лицензии, аттестаты, аккредитации и прочее.

Распоряжение вступило в силу незамедлительно.

Федеральным органам исполнительной власти поручено до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок. Главам субъектов РФ и муниципальных образований рекомендовано донести аналогичную информацию до органов, которые отвечают за организацию проверок на местах.

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