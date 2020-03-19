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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:18
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В Петербурге к выписке готовятся несколько заболевших коронавирусом

В Петербурге несколько человек из числа заболевших коронавирусом готовятся покинуть больницу. Предположительно, это произойдет в пятницу. Об этом вице-губернатор по социальной политике Олег Эргашев 19 марта рассказал журналистам.

«У нас готовятся к выписке несколько человек. Это, наверное, произойдет в пятницу», — ответил чиновник на вопрос о выздоравливающих. Также вице-губернатор отметил, что в городе мониторинг не выявил роста смертности по внебольничной пневмонии.

В больнице Боткина с подозрением на коронавирус находятся 314 пациентов, из которых 19 детей.

В России 19 марта скончалась первая пациентка с коронавирусом — 79-летняя москвичка.

В Петербурге наложили ограничения на численность досуговых мероприятий — не более 50 человек в одном помещении. Также под запрет до конца апреля попали все массовые мероприятия. Закрыты музеи, кинотеатры, концертные площадки.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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