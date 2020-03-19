В Петербурге к выписке готовятся несколько заболевших коронавирусом

В Петербурге несколько человек из числа заболевших коронавирусом готовятся покинуть больницу. Предположительно, это произойдет в пятницу. Об этом вице-губернатор по социальной политике Олег Эргашев 19 марта рассказал журналистам.



«У нас готовятся к выписке несколько человек. Это, наверное, произойдет в пятницу», — ответил чиновник на вопрос о выздоравливающих. Также вице-губернатор отметил, что в городе мониторинг не выявил роста смертности по внебольничной пневмонии.

В больнице Боткина с подозрением на коронавирус находятся 314 пациентов, из которых 19 детей.