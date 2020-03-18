Петербургские визовые центры прекращают прием документов. Тем, чья поездка сорвалась из-за эпидемии коронавируса, визу пока продлевать не планируют

«Визовый центр Финляндии и объединенный визовый центр в Санкт-Петербурге в данное время работают. Однако по требованию МИД и консульств объединенный визовый центр VFS Global прекратил обработку заявлений для Австрии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Ирландии, Литвы, Мальты, Норвегии, Польши, Словакии, Словении, Нидерландов и Украины», — отметил представитель компании.

Все визовые центры вышеперечисленных стран осуществляют только выдачу паспортов заявителям. Как именно эпидемия коронавируса скажется на сроках оформления документов, в компании не сказали. «В случае каких-либо изменений или отсрочки рассмотрения заявления на визу в связи с форс-мажорными обстоятельствами визовый центр строго следует инструкциям соответствующей дипломатической миссии», — отметили в VFS Global.



Пока VFS Global не получала никакой официальной информации от дипломатических миссий о возможности изменения дат поездок после подачи заявления или о возможности подачи отдельного запроса на продление срока действия визы, сообщили в пресс-службе.

По словам участников туристических форумов, некоторые страны, в частности Италия и Испания, предложили переделать визу тем, кто запрашивал ее под конкретную поездку.