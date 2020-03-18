МИД запустил портал экстренной связи для застрявших за рубежом туристов
Министерство иностранных дел России запустило единый портал для экстренной связи с российскими учреждениями за рубежом. Об этом 18 марта сообщили в самом ведомстве.
Предполагается, что через этот портал с властями РФ смогут связаться российские туристы, оказавшиеся в затруднительной ситуации за рубежом из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Ранее Ситуационно-кризисный центр опубликовал номера круглосуточных телефонов, по которым застрявшие в других странах россияне могут связаться с МИДом, и пообещал помочь в кризисной ситуации.
Отметим, что Федеральное агентство по туризму, которое перешло на «непрерывный мониторинг ситуации с туристами», подсчитало, что за рубежом сейчас находятся 100 тысяч организованных туристов из России. Оценить количество самостоятельных путешественников затруднительно.