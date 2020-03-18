МИД запустил портал экстренной связи для застрявших за рубежом туристов

Министерство иностранных дел России запустило единый портал для экстренной связи с российскими учреждениями за рубежом. Об этом 18 марта сообщили в самом ведомстве.

Предполагается, что через этот портал с властями РФ смогут связаться российские туристы, оказавшиеся в затруднительной ситуации за рубежом из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Ранее Ситуационно-кризисный центр опубликовал номера круглосуточных телефонов, по которым застрявшие в других странах россияне могут связаться с МИДом, и пообещал помочь в кризисной ситуации.