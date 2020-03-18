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18.03.2020 16:25
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МИД запустил портал экстренной связи для застрявших за рубежом туристов

Министерство иностранных дел России запустило единый портал для экстренной связи с российскими учреждениями за рубежом. Об этом 18 марта сообщили в самом ведомстве.

Предполагается, что через этот портал с властями РФ смогут связаться российские туристы, оказавшиеся в затруднительной ситуации за рубежом из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Ранее Ситуационно-кризисный центр опубликовал номера круглосуточных телефонов, по которым застрявшие в других странах россияне могут связаться с МИДом, и пообещал помочь в кризисной ситуации.

Отметим, что Федеральное агентство по туризму, которое перешло на «непрерывный мониторинг ситуации с туристами», подсчитало, что за рубежом сейчас находятся 100 тысяч организованных туристов из России. Оценить количество самостоятельных путешественников затруднительно.

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Комментарии (1)

Александра Чайкина
Звездит ваш МИД. Сижу и жду эту экстренную связь и никто не отвечает. Я вполне себе самостоятельный турист, да и не последние деньги у меня перед вылетом, выживу. Но вот визовый вопрос без посольства не решить. А им пофиг - молчат. Жаль, что тут матом писать нельзя и высказывать свои чувства, которые исключительно метерные.
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