МИД России поможет своим гражданам вернуться на родину. Туристов просят связаться по каналам экстренной связи

Российские дипмиссии примут исчерпывающие меры для оказания содействия согражданам в возвращении на родину. Об этом 17 марта сообщает МИД России по результатам оперативного совещания. Для того, чтобы помочь с логистикой туристам, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за ограничений на передвижение в других странах, создан координационный штаб.

«Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети РЗУ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.