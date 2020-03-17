МИД России поможет своим гражданам вернуться на родину. Туристов просят связаться по каналам экстренной связи
Российские дипмиссии примут исчерпывающие меры для оказания содействия согражданам в возвращении на родину. Об этом 17 марта сообщает МИД России по результатам оперативного совещания. Для того, чтобы помочь с логистикой туристам, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за ограничений на передвижение в других странах, создан координационный штаб.
«Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети РЗУ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Подчёркивается, что в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ).
Информацию можно передать по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.
Оставлять сообщения можно также в аккаунтах министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте»).
«Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — рекомендует МИД.